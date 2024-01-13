Росія через суд хоче перешкодити конфіскації її активів, – Bloomberg

Росія вивчає можливість подачі судового позову, щоб перешкодити будь-яким спробам конфіскувати частину із її заморожених активів на користь України. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Зазначається, що Центральний банк Росії наближається до домовленості з міжнародними юридичними фірмами щодо захисту інтересів РФ у разі судових розборок.

Також влада країни-агресорки замовила експертизу з аналізом відповідного законодавства за кордоном і прецедентів в інших державах.

Чиновники, які беруть участь у дискусіях, упевнені, що розгляд справи в судах завадить будь-якому переказу коштів в Україну, навіть якщо РФ не зможе отримати контроль над грошима.

Вони вважають, що Захід має мало шансів у суді та не має законних підстав для конфіскації активів на основі законодавства, прийнятого після заморожування.

Заморожені активи РФ: дискусії в ЄС і США

Країни "Великої сімки" в жовтні 2023 року оцінювали заморожені російські суверенні активи приблизно в 280 млрд доларів. А Євросоюз стверджував, що заморозив активи РФ на близько 21,5 млрд євро.

Місяцями ЄС обговорює можливість передачі Україні прибутку, отриманого від таких активів.

Однак суверенні активи Росії юридично належать країні-агресорці, тому виникають дискусії щодо механізму їхньої конфіскації.

Влітку минулого року лідери Євросоюзу домовилися продовжувати роботу над планом оподаткування прибутку, отриманого від заморожених активів. Але Bloomberg писало, що така ідея є темою суперечок між ЄС та Європейським центральним банком.

За даними агентства, в Єврокомісії стверджують, що будь-які ризики в цьому питанні були оцінені при заморожуванні активів у лютому 2022 року. А голова ЄЦБ Крістін Лагард вважає, що податок може, зокрема, підірвати євро. На її думку, сума, яка поставлена ​​на карту, набагато більша, ніж кілька мільярдів, які цей крок принесе Україні.

Своєю чергою США вирішили передати Україні конфісковані активи, але це стосується лише коштів від майна російських олігархів, які потрапили під санкції. Передбачалося, що гроші будуть використовуватися для підтримки українських військових ветеранів.

У листопаді американські сенатори представили законопроєкт, який дозволяє швидше конфіскувати такі активи. Крім того, документ гарантує, що всі кошти, одержані від конфіскації активів, будуть спрямовані на відновлення України.

А The New York Times у грудні писало, що адміністрація президента США Джо Байдена почала термінові переговори із союзниками щодо використання понад 300 млрд заморожених активів на допомогу Україні.

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