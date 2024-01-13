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Россия через суд хочет помешать конфискации ее активов, – Bloomberg
Россия изучает возможность подачи судебного иска, чтобы воспрепятствовать любым попыткам конфисковать часть ее замороженных активов в пользу Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Отмечается, что Центральный банк России приближается к договоренности с международными юридическими фирмами по защите интересов РФ в случае судебных разборок.
Также власти страны-агрессора заказали экспертизу с анализом соответствующего законодательства за рубежом и прецедентов в других государствах.
Чиновники, участвующие в дискуссиях, уверены, что рассмотрение дела в судах помешает любому переводу средств в Украину, даже если РФ не сможет получить контроль над деньгами.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Они считают, что у Запада мало шансов в суде и нет законных оснований для конфискации активов на основе законодательства, принятого после заморозки.
Замороженные активы РФ: дискуссии в ЕС и США
Страны "Большой семерки" в октябре 2023 года оценивали замороженные российские суверенные активы примерно в 280 млрд долларов. А Евросоюз утверждал, что заморозил активы РФ на около 21,5 млрд евро.
Месяцами ЕС обсуждает возможность передачи Украине прибыли, полученной от таких активов.
Однако суверенные активы России юридически принадлежат стране-агрессору, поэтому возникают дискуссии о механизме их конфискации.
Летом прошлого года лидеры Евросоюза договорились продолжать работу над планом налогообложения прибыли, полученной от замороженных активов. Но Bloomberg писало, что такая идея является темой споров между ЕС и Европейским центральным банком.
По данным агентства, в Еврокомиссии утверждают, что любые риски по этому вопросу были оценены при заморозке активов в феврале 2022 года. А глава ЕЦБ Кристин Лагард считает, что налог может, в частности, подорвать евро. По ее мнению, сумма, которая поставлена на карту, намного больше, чем несколько миллиардов, которые этот шаг принесет Украине.
В свою очередь США решили передать Украине конфискованные активы, но это касается только средств от имущества российских олигархов, попавших под санкции. Предполагалось, что деньги будут использоваться для поддержки украинских военных ветеранов.
В ноябре американские сенаторы представили законопроект, который позволяет быстрее конфисковать такие активы. Кроме того, документ гарантирует, что все средства, вырученные от конфискации активов, будут направлены на восстановление Украины.
А The New York Times в декабре писало, что администрация президента США Джо Байдена начала срочные переговоры с союзниками касательно использования более 300 млрд замороженных активов на помощь Украине.
Источник фото: ua.depositphotos.com