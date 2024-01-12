США согласуют пакет помощи Украине быстрее, чем передачу замороженных активов РФ

Конгресс США придет к соглашению о предоставлении финансовой помощи Украине быстрее, чем произойдет конфискация замороженных российских активов, передача которых, даже если решение будет принято быстро, будет "делом месяцев".

Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова в комментарии Голосу Америки.

По ее словам, приоритетом для посольства Украины является согласование Конгрессом США пакета помощи в 61 миллиард долларов.

Маркарова отметила, что, несмотря на отсутствие новых пакетов помощи, Украина продолжает получать помощь от США по предварительным закупкам.

"На самом деле, Пентагон и лично министр обороны США Ллойд Остин делают очень многое для того, чтобы в любой ситуации максимально нам помогать. Некоторые подразделения Минобороны США очень активно выделяют из собственных запасов. Однако мы тоже должны понимать, что чем быстрее будет принят законопроект о $61 млрд дополнительного финансирования, тем меньше нам придется просить обычных служащих здесь проявлять героизм. Они тоже должны действовать абсолютно в пределах своих правил", - отметила посол.

Она сообщила, что и обсуждение выделения средств на военную помощь администрацией Белого дома, и работа над конфискацией более 300 млрд. долларов российских активов является частью единого плана "А" и происходит параллельно.

В то же время, последний пункт сложнее с точки зрения юридических тонкостей и требует участия не только США, но и многих других стран. Маркарова отметила, что хотя часть активов, имеющихся в Соединенных Штатах, не самая большая, очень важно, какую позицию займут именно США.

Напомним, 28 декабря США объявили о последнем в этом году пакете вооружения и техники для Украины на сумму $250 млн .

Помощь от США

В октябре президент США Джо Байден подал в Конгресс запрос в частности, финансирование помощи Украине и Израилю и укрепление безопасности американских границ. В общей сложности речь шла о 106 млрд долларов.

Около 14,3 млрд долларов в 2024 финансовом году было предложено выделить Израиль. Также Байден хотел получить более 9 млрд долларов на гуманитарную помощь, в том числе для Израиля и Газы, где население сталкивается с гуманитарным кризисом.

Что касается Украины, то для нее президент США предлагал выделить 61,4 млрд. долларов. Запрос включал в себя пополнение военного оборудования страны, оказание помощи в сфере экономики и безопасности и поддержку беженцев в Штатах.

Напомним, законопроект, предусматривавший выделение $110 млрд в помощь Украине, Израилю и Тайваню и другие цели, провалил процедурное голосование в Сенате США. Республиканцы в Сенате заявили, что не поддержат его без более строгих мер безопасности на границе между США и Мексикой.

Конфискация замороженных активов РФ

В Соединенных Штатах рассматриваются юридические основания, на основе которых США и Европа смогут передать Украине около 300 миллиардов долларов замороженных российских активов, большая часть из них находится в Европе, а не в США.

Соединенные Штаты решили передать Украине активы, конфискованные у российских олигархов, попавших под санкции. Эти средства будут использоваться для поддержки украинских военных ветеранов.

Несколько недель назад американские сенаторы представили законопроект, позволяющий быстрее конфисковать такие активы. Кроме того, документ гарантирует, что все средства, вырученные от конфискации активов, будут направлены на восстановление Украины.

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