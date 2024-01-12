США погодять пакет допомоги Україні швидше, ніж передачу заморожених активів РФ

Конгрес США дійде згоди щодо надання фінансової допомоги Україні швидше, ніж відбудеться конфіскація заморожених російських активів, передача яких, навіть якщо рішення буде ухвалено швидко, буде "справою місяців".

Про це заявила посол України в США Оксана Маркарова у коментарі Голосу Америки.

За її словами, пріоритетом для посольства України є погодження Конгресом США пакета допомоги на 61 мільярд доларів.

Маркарова зауважила, що, попри відсутність нових пакетів допомоги, Україна продовжує отримувати допомогу від США із попередніх закупівель.

"Насправді, Пентагон та особисто міністр оборони США Ллойд Остін роблять дуже багато для того, щоб у будь-якій ситуації максимально нам допомагати. Деякі підрозділи Міноборони США дуже активно виділяють із власних запасів. Однак ми теж повинні розуміти, що чим швидше буде ухвалено законопроєкт про $61 млрд додаткового фінансування, тим менше нам буде треба просити звичайних службовців тут проявляти героїзм. Вони теж повинні діяти абсолютно в межах своїх правил", - зазначила посол.

Вона повідомила, що і обговорення виділення коштів на військову допомогу адміністрацією Білого дому, і робота над конфіскацією понад 300 млрд доларів російських активів є частиною єдиного плану "А" і відбувається паралельно.

Водночас, останній пункт є складнішим з точки зору юридичних тонкощів і вимагає участі не лише США, а й багатьох інших країн. Маркарова зауважила, що хоча частина активів, яка є у Сполучених Штатах, не найбільша, дуже важливо, яку позицію займуть саме США.

Нагадаємо, 28 грудня США оголосили про останній в цьому році пакет озброєння та техніки для України на суму $250 млн.

Допомога від США

У жовтні президент США Джо Байден подав до Конгресу запит щодо, зокрема, фінансування допомоги Україні й Ізраїлю та зміцнення безпеки американських кордонів. Загалом ішлося про 106 млрд доларів.

Близько 14,3 млрд доларів у 2024 фінансовому році було запропоновано виділити Ізраїлю. Також Байден хотів отримати понад 9 млрд доларів на гуманітарну допомогу, зокрема для Ізраїлю та Гази, де населення стикається з гуманітарною кризою.

Що стосується України, то для неї президент США пропонував виділити 61,4 млрд доларів. Запит включав поповнення військового обладнання країни, надання допомоги в сфері економіки й безпеці й підтримку біженців у Штатах.

Нагадаємо, законопроєкт, який передбачав виділення $110 млрд на допомогу Україні, Ізраїлю й Тайваню та інші цілі,провалив процедурне голосування в Сенаті США. Республіканці у Сенаті заявили, що не підтримають його без більш суворих заходів безпеки на кордоні між США та Мексикою.

Конфіскація заморожених активів РФ

У Сполучених Штатах розглядають юридичні підстави, на основі яких США та Європа зможуть передати Україні близько 300 мільярдів доларів заморожених російських активів, більша частина з них знаходиться в Європі, а не в США.

Наразі Сполучені Штати вирішили передати Україні активи, конфісковані у російських олігархів, які потрапили під санкції. Ці кошти будуть використовуватися для підтримки українських військових ветеранів.

Кілька тижнів тому американські сенатори представили законопроєкт, який дозволяє швидше конфіскувати такі активи. Крім того, документ гарантує, що всі кошти, одержані від конфіскації активів, будуть спрямовані на відновлення України.

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