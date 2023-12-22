Брак коштів: США розпочали переговори про використання $300 млрд заморожених активів РФ

Адміністрація президента США Джо Байдена почала термінові переговори із союзниками щодо використання понад $300 млрд заморожених російських активів на допомогу Україні.

Про це повідомляє The New York Times.

Видання констатує, що донедавна в США та Європі сумнівалися у законності такого кроку, проте брак коштів на допомогу Україні підштовхує їх до зміни думки.

Адміністрація президента США висловила підтримку арешту понад 300 мільярдів доларів російських активів, які перебувають у західних країнах. Білий дім розпочав перемовини з союзниками про використання цих коштів для допомоги Україні у війні на тлі зменшення фінансової підтримки.

Водночас частина американських високопосадовців побоюються, що після рішення конфіскувати і передати Україні активи РФ країни-союзники не захочуть зберігати свої кошти у Федеральній резервній системі Нью-Йорка або в доларах.

Але незважаючи на це, США разом з іншими країнами G7 почали переглядати питання того, як можна використати наявні механізми конфіскації для використання коштів.

За даними видання, поки у США не вирішили, як саме буде використано російські активи – їх буде передано безпосередньо Україні, чи вони будуть використані на її користь іншим чином.

Крім того, західні партнери розглядають варіанти того, чи можна використовувати гроші лише на реконструкцію та бюджетні цілі для підтримки економіки України, чи їх можна буде витратити безпосередньо на військові цілі.

Один з представників адміністрації Байдена зауважив, що альтернативне джерело фінансування було б вкрай необхідним.

"Якщо США та інші країни домовляться про передачу російських активів Україні – таке рішення буде безпрецедентним. Адже така дія може мати непередбачувані правові та економічні наслідки – зокрема призведе до судових позовів і помсти з боку Росії", - пише видання.

У статті йдеться про те, що в США розміщена незначна частина російських активів. Основна частина російських депозитів зберігається в Європі, в тому числі в Швейцарії та Бельгії, які не входять до G7. Саме тому ведуться дипломатичні переговори про те, як отримати доступ до цих коштів, деякі з яких у євро та інших валютах.

Представник G7 заявив, що коаліція розглядала різноманітні варіанти використання активів з метою висунення єдиної пропозиції приблизно до другої річниці війни Росії проти України. Тоді посадовці планують зібратись в Німеччині на Мюнхенській конференції з безпеки.

У США офіційно підтвердили переговори щодо конфіскації активів РФ

Адміністрація США офіційно підтвердила проведення переговорів із союзниками й партнерами щодо можливості конфіскації заморожених активів РФ для їх залучення до відбудови України. Про це повідомив координатор Ради Нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі .

«Я не говоритиму про конкретні пропозиції, але скажу лише в загальному контексті. Ми говорили з багатьма нашими союзниками й партнерами про те, якою має бути роль Росії після конфлікту з точки зору реструктуризації, відновлення України в довгостроковій перспективі», - сказав представник Білого дому.

Утім зараз, за його словами, зарано говорити про готовність робити будь-які конкретні кроки в цьому питанні.

Водночас Кірбі констатував, що Росія завдала масштабних збитків інфраструктурі України та вбила багато українців.

«Тож росіяни повинні відповідати за це впродовж тривалого часу», - наголосив представник адміністрації США.

Конфіскація заморожених активів РФ

У Сполучених Штатах розглядають юридичні підстави, на основі яких США та Європа зможуть передати Україні близько 300 мільярдів доларів заморожених російських активів, більша частина з них знаходиться в Європі, а не в США.

Наразі Сполучені Штати вирішили передати Україні активи, конфісковані у російських олігархів, які потрапили під санкції. Ці кошти будуть використовуватися для підтримки українських військових ветеранів.

Кілька тижнів тому американські сенатори представили законопроєкт, який дозволяє швидше конфіскувати такі активи. Крім того, документ гарантує, що всі кошти, одержані від конфіскації активів, будуть спрямовані на відновлення України.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що комісія працює над пропозицією об’єднати частину прибутків, отриманих від заморожених російських державних активів, для допомоги Україні у її післявоєнній відбудові.

Вона сказала, що вартість заморожених російських суверенних активів становить близько 211 мільярдів євро (223 мільярди доларів), зазначивши, що ЄС вирішив, що Росія повинна заплатити за відновлення України.

При цьому, у Євросоюзі місяцями обговорюють можливість передачі Україні прибутку, отриманого від таких активів.

Україна своєю чергою повідомила західним союзникам, що надання їй відсотків, які нараховані із заморожених російських активів, буде недостатнім для компенсації збитків, завданих війною, тому в Києві сподіваються отримати активи в повному обсязі.

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