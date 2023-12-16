G7 наближається до конфіскації заморожених російських активів, – FT

Офіційні особи G7 останніми тижнями активізували переговори про конфіскацію близько 300 млрд доларів із заморожених російських суверенних активів. Це радикальний крок, який може відкрити нову главу в фінансовій війні Заходу проти Москви, пише Financial Times.

Зазначається, що використання російських активів могло б забезпечити альтернативний потік фінансування для України, особливо з огляду на очікувані величезні витрати на післявоєнну реконструкцію. Однак уряди "Великої сімки" здебільшого не зважувалися такий крок, побоюючись втратити довіру деяких іноземних інвесторіва.

США ніколи публічно не підтримували конфіскацію, але останніми тижнями зайняли більш наполегливу позицію. У комітетах G7 представники Вашингтона стверджували, що існує шлях до конфіскації активів, який відповідає міжнародному праву.

"Члени G7 та інші особливо постраждалі держави можуть конфіскувати російські суверенні активи як контрзахід, щоб спонукати Росію припинити свою агресію", – йдеться в дискусійному документі уряду США, з яким ознайомилися журналісти.

Один із американських чиновників розповів виданню, що Вашингтон веде активні переговори щодо використання російських суверенних активів і вважає, що для ухвалення рішення є короткий термін. Існує припущення, що обговорення може статися на зустрічі лідерів G7, яка збігатиметься з другою річницею повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Як додає FT, заклики до використання активів стали гучнішими, оскільки в політичному консенсусі щодо додаткового фінансування для України з’явилися тріщини: пакети допомоги на 60 млрд доларів і 50 млрд євро від США та ЄС поки що не отримали схвалення.

Своєю чергою міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон висловив упевненість у наявності "законного шляху" для конфіскації російських активів і припустив, що Великобританія може діяти разом із США, якщо інших союзників G7 не вдасться переконати.

"Надзвичайні часи вимагають надзвичайних заходів", – сказав він.

Заморожені активи РФ: дискусії в ЄС і США

Країни "Великої сімки" у жовтні оцінювали заморожені російські суверенні активи приблизно в 280 млрд доларів. А Євросоюз стверджує, що заморозив активи РФ на близько 21,5 млрд євро.

Місяцями ЄС обговорює можливість передачі Україні прибутку, отриманого від таких активів.

Однак суверенні активи Росії юридично належать країні-агресорці, тому виникають дискусії щодо механізму їхньої конфіскації.

Влітку лідери Євросоюзу домовилися продовжувати роботу над планом оподаткування прибутку, отриманого від заморожених активів. Але Bloomberg писало, що така ідея є темою суперечок між ЄС та Європейським центральним банком.

За даними агентства, в Єврокомісії стверджують, що будь-які ризики в цьому питанні були оцінені при заморожуванні активів у лютому 2022 року. А голова ЄЦБ Крістін Лагард вважає, що податок може, зокрема, підірвати євро. На її думку, сума, яка поставлена ​​на карту, набагато більша, ніж кілька мільярдів, які цей крок принесе Україні.

Своєю чергою США вирішили передати Україні конфісковані активи, але це стосується лише коштів від майна російських олігархів, які потрапили під санкції. Передбачалося, що гроші будуть використовуватися для підтримки українських військових ветеранів.

Кілька тижнів тому американські сенатори представили законопроєкт, який дозволяє швидше конфіскувати такі активи. Крім того, документ гарантує, що всі кошти, одержані від конфіскації активів, будуть спрямовані на відновлення України.

Джерело фото: ua.depositphotos.com