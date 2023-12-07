G7 почне обмежувати імпорт російських алмазів протягом кількох тижнів

Лідери країн "Великої сімки" домовилися обмежити імпорт російських алмазів із наступного року. Про це йдеться в заяві G7.

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"Ми запровадимо обмеження на імпорт непромислових алмазів, видобутих, оброблених або вироблених у Росії, до 1 січня 2024 року", – зазначено в повідомленні за результатами віртуального саміту, до якого долучився і президент України Володимир Зеленський.

Обмеження на імпорт російських алмазів, оброблених у третіх країнах, буде запроваджено до 1 березня. А ті члени G7, які є великими імпортерами необроблених алмазів, до 1 вересня створять надійний механізм перевірки та сертифікації на основі відстеження мінералів.

У "Великій сімці" запевнили, що й надалі підтримуватимуть Україну.

"Наша непохитна відданість підтримці боротьби України за свою незалежність, суверенітет та територіальну цілісність ніколи не ослабне. Сьогодні ми робимо додаткові кроки на підтримку українців у їхньому прагненні до всеосяжного, справедливого та міцного світу, який підтримуватиме всі цілі та принципи Статуту Організації Об'єднаних Націй, включаючи повагу до територіальної цілісності та суверенітету", – йдеться в повідомленні.

Санкції проти Росії: заборона для алмазів

Можливе введення санкцій G7 проти російських алмазів обговорюється вже місяцями. Про потенційне запровадження таких обмежень ЗМІ писали навесні, однак у підсумку в травні "Велика сімка" домовилася відстежувати російські алмази, але не запровадила пряму заборону на імпорт.

На російську компанію "Алроса" припадає близько третини світової пропозиції алмазів, їхня вартість оцінюється у 2,5 млрд доларів.

Рішення G7 необхідне й для антиросійських санкцій Європейського Союзу, який також планує заборонити алмази з РФ. Як писало Bloomberg, 12-й пакет обмежень міститиме й заборону на експорт із ЄС верстатів і деталей, які Росія використовує для виготовлення зброї, хімікатів, літієвих батарей, тощо. Очікується, що завдяки цьому бюджет країни-агресорки недоотримає близько 5 млрд євро.

Джерело фото: ua.depositphotos.com