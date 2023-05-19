Повної заборони немає. Країни G7 домовилися відстежувати російські алмази

Країни Великої сімки погодилися співпрацювати над обмеженням експорту алмазів із РФ, зокрема над їх відстеженням. Однак не запровадили пряму заборону на імпорт дорогоцінних каменів країни-агресорки. Про це йдеться в заяві G7, опублікованій під час саміту в японському місті Хіросіма.

"Щоб зменшити доходи, які Росія отримує від експорту алмазів, ми продовжуватимемо тісно співпрацювати для обмеження торгівлі й використання алмазів, видобутих, оброблених або вироблених у Росії", – зазначили у Великій сімці, пообіцявши співпрацювати над забезпеченням реалізації майбутніх обмежень, зокрема, за допомогою технологій відстеження.

Як пише Bloomberg, люди, знайомі з дискусіями на саміті, вважають, що крок до відстеження російських алмазів через кордони може прокласти шлях до заборони імпорту в майбутньому. Попередні спроби накласти санкції на російські дорогоцінні камені в Європі наштовхнулися на опір таких країн-імпортерів, як Бельгія, які стверджують, що це лише перемістить торгівлю алмазами в інше місце.

У квітні індійське видання The Economic Times повідомляло, що країни G7 можуть ввести нові санкції щодо діамантів, отриманих від російської компанії "Алроса". На фірму припадає близько третини світової пропозиції алмазів, їхня вартість оцінюється у 2,5 млрд доларів.

Наразі серед країн Великої сімки імпорт російських алмазів заборонила Велика Британія, яка 18 травня оголосила ембарго на них, а також на метали і військово-промисловий комплекс РФ.

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