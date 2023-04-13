Країни G7 планують запровадити санкції проти російських алмазів у травні, – ЗМІ

Країни "Великої сімки" ймовірно, введуть нові санкції щодо діамантів, отриманих від російської компанії "Алроса". Про це повідомляє індійське видання The Economic Times.

За даними ЗМІ, це може відбутися 19-21 травня під час зустрічі в Японії. Обмеження стосуватимуться великих діамантів в один карат.

Як зазначив представник Ради сприяння експорту дорогоцінного каміння та ювелірних виробів Віпул Шах, поки що невідомо, в якій формі будуть введені санкції, однак вони вплинуть на працевлаштування працівників у сфері видобутку алмазів в Індії.

ET пише, що після того, як санкції почнуть діяти, з невизначеністю працевлаштування зіткнуться майже три мільйони людей у Сураті – алмазному центрі Індії, який ограновує та полірує дев’ять із 10 алмазів у світі.

Відомо, що на російську "Алросу" припадає близько третини світової пропозиції алмазів, їхня вартість оцінюється у 2,5 млрд доларів.

Компанія перебуває під санкціями США та Великої Британії, але поки що Індія може вільно експортувати каміння з Росії до США та інших країн G7, якщо вони зазнають суттєвої трансформації. У процесі також змінюється системний код каміння – шестизначне число, яке використовується для ідентифікації товарів у транскордонній торгівлі.

Нагадаємо, що обмеження проти російських діамантів може ввести і Європейський Союз. Нещодавно прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький висловив сподівання, що ці та інші санкції будуть включені в наступний пакет блоку.

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