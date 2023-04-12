США запровадили санкції проти контрольованого Росією угорського банку

Сполучені Штати Америки розширили санкції проти країни-агресора Росії. Під американські обмеження потрапив пов’язаний з Росією банк в Угорщині - “Міжнародний інвестиційний банк” (”МІБ”), Про це йдеться на офіційному сайті Мінфіну США.

Зазначається, що цей банк має майже 50% російської власності і позбавлений нагляду з боку угорської влади. Тому це дозволяє Росії збільшити свою розвідувальну присутність у Європі.

“Це відкриває двері для злочинної діяльності Кремля в Центральній Європі та на Західних Балканах і може бути механізмом для корупції та незаконного фінансування, включаючи порушення санкцій”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, США запровадили санкції щодо дочірньої компанії «МІБ» - «МІБ Капітал» і трьох нинішніх та колишніх керівників: Миколи Косова, Георгія Потапова та Імре Ласлоцкі.

“Керівництво “МІБ” координувало роботу банку з офіційними особами Росії навіть після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року”, - додали у Мінфіні.

Після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року свою участь у «МІБ» припинили Болгарія, Чехія, Румунія та Словаччина.

Зазначимо, до санкційного списку потрапили понад 80 фізичних та юридичних осіб Росії. Зокрема, серед переліку опинився холдинг USM Holding, який пов’язують з російським олігархом Алішером Усмановим. Зазначимо, обмеження проти самого Усманова заровадили в березні 2022 року.

Раніше угорське видання повідомило, що Сполучені Штати можуть найближчим часом застосувати санкції проти угорських "впливових громадян" на тлі значного погіршення двосторонніх відносин і критики дій угорського уряду Віктора Орбана.

Як відомо, у 2014 році США заборонили в'їзд низці угорських чиновників, колишніх чиновників і особам, пов'язаними з ними, за підозрою у корупції.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена не запросила Туреччину та Угорщину на “Саміт за демократію”, який відбувся на 28-30 березня. У заході очікували на представників близько 120 держав.