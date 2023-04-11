Санкції проти угорських “впливових осіб” - США планує обмежувальні заходи

Сполучені Штати можуть найближчим часом анонсувати санкції проти угорських "впливових громадян" на тлі значного погіршення двосторонніх відносин і критики дій угорського уряду Віктора Орбана. Про це повідомили в угорському виданні 444.hu.

Журналіст припускає, що американський посол Девід Прессман може оголосити про майбутні санкції в середу, 12 квітня, на цей час призначена пресконференція дипломата.

“З кількох незалежних дипломатичних джерел ми чули, що американський уряд планує новий захід для покарання уряду Угорщини, наприклад, було припущення, що санкції будуть накладені на впливових осіб. Це також може бути випадок, подібний до заборон у 2014 році, коли шістьом громадянам Угорщини заборонили в’їзд до США за звинуваченнями в корупції”, - пише журналіст угорського видання.

Як відомо, у 2014 році США заборонили в'їзд низці угорських чиновників, колишніх чиновників і особам, пов'язаними з ними, за підозрою у корупції.

Автор матеріалу нагадує, що відносини між угорським і американським урядами знаходяться на низькому рівні. Зокрема, журналіст нагадує, що Віктор Орбан неодноразово жартував про американських високопосадовців. Так угорський прем’єр-міністр у зверненні до нації в лютому називав Прессмана (Pressman) тим, хто тисне на його уряд (the pressman), і жартував про те, чи не будуть наступного посла в Будапешті звати Пуччіні (від “путч”).

Критикував угорську владу і посол Девід Прессман. Він регулярно скаржився, що провладна преса поширює російську державну пропаганду.

Зокрема, американський дипломат наголосив, що офіційний Будапешт в особі прем’єра країни Віктора Орбана суперечить своїй власній позиції тим, що висловив підтримку Дональду Трампу на тлі кримінального провадження проти нього.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена не запросила Туреччину та Угорщину на “Саміт за демократію”, який відбувся на 28-30 березня. У заході очікували на представників близько 120 держав.

Водночас представники адміністрації Джо Байдена неформально наполягають, що незапрошення Туреччини й Угорщини на "Саміт за демократію" не означає оцінки Вашингтоном внутрішньополітичної ситуації в цих країнах.

У вересні 2022 року прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на зустрічі зі своєю партією “Фідес”, яка здобула перемогу на останніх парламентських виборах, заявив, що санкції проти Росії, запроваджені Європейським Союзом, мають бути скасовані.

Наприкінці січня 2023 року міністерство закордонних справ України викликало посла Угорщини через те, що угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан порівняв Україну з Афганістаном.