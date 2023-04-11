Санкции против венгерских "влиятельных лиц" - США планируют ограничительные меры

Соединенные Штаты могут в ближайшее время анонсировать санкции против венгерских "влиятельных граждан" на фоне значительного ухудшения двусторонних отношений и критики действий венгерского правительства Виктора Орбана. Об этом сообщили в венгерском издании 444.hu.

Журналист предполагает, что американский посол Дэвид Прессман может объявить о предстоящих санкциях в среду, 12 апреля, на этот день назначена пресс-конференция дипломата.

“Из нескольких независимых дипломатических источников мы слышали, что американское правительство планирует новое мероприятие для наказания правительства Венгрии, например, было предположение, что санкции будут наложены на влиятельных лиц. Это также может быть случай, похожий на запреты в 2014 году, когда шестерым гражданам Венгрии запретили въезд в США по обвинениям в коррупции”, - пишет журналист венгерского издания.

Как известно, в 2014 году США запретили въезд ряду венгерских чиновников, бывших чиновников и лицам, связанным с ними, по подозрению в коррупции.

Автор материала напоминает, что отношения между венгерским и американским правительствами находятся на низком уровне. В частности, журналист напоминает, что Виктор Орбан неоднократно шутил об американских чиновниках. Так венгерский премьер-министр в обращении к нации в феврале называл Прессмана (Pressman) тем, кто оказывает давление на его правительство (the pressman), и шутил о том, не будут ли следующего посла в Будапеште звать Пуччини (от "путч"). .

Критиковал венгерские власти и посол Дэвид Прессман. Он регулярно жаловался, что провластная печать распространяет российскую государственную пропаганду.

В частности, американский дипломат подчеркнул, что официальный Будапешт в лице премьера страны Виктора Орбана противоречит своей позиции тем, что выразил поддержку Дональду Трампу на фоне уголовного производства против него.

Напомним, администрация президента США Джо Байдена не пригласила Турцию и Венгрию на "Саммит за демократию", который состоялся на 28-30 марта. В мероприятии ожидали представителей около 120 государств.

В то же время представители администрации Джо Байдена неформально настаивают, что неприглашение Турции и Венгрии на "Саммит за демократию" не означает оценки Вашингтоном внутриполитической ситуации в этих странах.

В сентябре 2022 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече со своей партией "Фидес", одержавшей победу на последних парламентских выборах, заявил, что санкции против России, введенные Европейским Союзом, должны быть отменены.

В конце января 2023 года министерство иностранных дел Украины вызвало посла Венгрии из-за того, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан сравнил Украину с Афганистаном.