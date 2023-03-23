У Орбана ответили, арестуют ли Путина, если он приедет в Венгрию

Венгрия не будет арестовывать президента РФ Владимира Путина, если он приедет на территорию страны.

Об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергели Гуляш, пишет Reuters.

Отметим, Венгрия подписала и ратифицировала Римский устав, созданный Международным уголовным судом, выдавшим ордер на арест Путина.

Отвечая на вопрос о том, арестуют ли Путина, если он приедет в Венгрию, глава администрации Орбана сказал, что Римский устав не был встроен в венгерскую правовую систему.

"Мы можем сослаться на венгерский закон и на его основании не можем арестовать президента России", – отметил он.

При этом он добавил, что правительство Венгрии "не сформировало позицию" относительно ордера на арест Путина.

"Эти решения не самые удачные, поскольку они ведут к дальнейшей эскалации, а не к миру, это мое личное субъективное мнение", – добавил Гуляш.

Напомним, Международный уголовный суд 17 марта выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина по подозрению в незаконной депортации детей и незаконном перемещении людей с территории Украины в РФ. Также суд в Гааге выдал ордер на арест Уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин отметил, что такое решение означает, что за пределами России Путина должны арестовать и передать в суд.

Отметим, что международным договором, учредившим МУС, является Римский статут. Однако этот документ пока ратифицировали лишь 123 страны. Соответственно, эти страны юридически обязаны арестовать Путина и Львов-Белову в случае, если они окажутся на их территории. Россия же, как и США, документ не только не ратифицировала, но и отозвала свою подпись под ним. Украина Римский статут подписала еще в 2000 году, но так и не ратифицировала его.