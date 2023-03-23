У Орбана відповіли, чи заарештують Путіна, якщо він приїде до Угорщини

Угорщина не буде арештовувати президента РФ Володимира Путіна, якщо він приїде на територію країни.

Про це заявив глава адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Гергелі Гуляс, пише Reuters.

Зазначимо, Угорщина підписала та ратифікувала Римський статут, який створив Міжнародний кримінальний суд, який видав ордер на арешт Путіна.

Відповідаючи на запитання про те, чи заарештують Путіна, якщо він приїде до Угорщини, глава адміністрації Орбана сказав, що Римський статут не був вбудований в угорську правову систему.

"Ми можемо послатись на угорський закон і на його підставі не можемо заарештувати президента Росії", - зазначив він.

При цьому він додав, що уряд Угорщини "не сформував позиції" щодо ордера на арешт Путіна.

"Ці рішення не найвдаліші, оскільки вони ведуть до подальшої ескалації, а не до миру, це моя особиста суб’єктивна думка", – додав Гуляс.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд 17 березня видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна за підозрою в незаконній депортації дітей і незаконному переміщенні людей з території України в РФ. Також суд у Гаазі видав ордер на арешт Уповноваженої з прав дитини РФ Марії Львової-Бєлової.

Генеральний прокурор України Андрій Костін зазначив, що таке рішення означає, що за межами Росії Путіна мають заарештувати та передати до суду.

Зазначимо, що міжнародним договором, що заснував МКС, був Римський статут. Однак цей документ наразі ратифікували лише 123 країни. Відповідно, ці країни юридично зобов'язані заарештувати Путіна та Львову-Бєлову в разі, якщо вони опиняться на їхній території. Росія, як і США, докумени не тільки не ратифікувала, але й відкликала свій підпис під ним. Україна Римський статут підписала ще в 2000 році, але так і не ратифікувала його.