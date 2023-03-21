В Угорщині назвали фейком блокування заяви ЄС про ордер на арешт Путіна

В Угорщині заявили, що не блокували заяву країн Європейського Союзу щодо ордера на арешт російського президента Володимира Путіна.

Про це повідомив держсекретар Золтан Ковач, який відповідальний за міжнародну комунікацію та міжнародні відносини в Угорщині. Він зазначив, що Угорщина визнала рішення МКС, але коментувати його не збтрається.

"Про фейкові новини про те, що Угорщина "наклала вето" на позицію ЄС щодо ордера МКС на арешт Володимира Путіна: Угорщина визнала рішення МКС і не бажає жодним чином його коментувати. Проте, якщо Високий представник чи будь-яка держава-член захоче зробити заяву, Угорщина не заперечуватиме", написав він.

20 березня агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела повідомило, що Угорщина заблокувала спільну заяву країн-членів Європейського Союзу про ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна.

Також Угорщина категорично відмовилася брати участь в постачанні Україні боєприпасів, про що домовились країни ЄС.