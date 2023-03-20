Угорщина заблокувала заяву ЄС про ордер на арешт Путіна – Bloomberg

Угорщина заблокувала спільну заяву країн-членів Європейського Союзу про ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна. Про це 20 березня повідомило агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Саме через вето Будапешта головний дипломат ЄС Жозеп Боррель оприлюднив заяву саме від свого імені, в якій "взяв до відома" рішення Міжнародного кримінального суду щодо арешту Путіна.

"ЄС розглядає рішення МКС як початок процесу притягнення російських лідерів до відповідальності за злочини та звірства, які вони наказують, дозволяють або чинять в Україні", — зазначив Боррель.

Після нього міністри юстиції ЄС самостійно опублікували власну заяву на підтримку рішення МКС, яке Угорщина не підписала.

Угорщина офіційно оголосить свою позицію, коли лідери ЄС зустрінуться на саміті в Брюсселі впродовж тижня, до 26 березня. У проєкті спільної заяви Ради ЄС, з яким ознайомився Bloomberg, наразі йдеться, що "Євросоюз бере до відома ордери на арешт, нещодавно видані Міжнародним кримінальним судом проти президента Росії та його уповноваженого з прав дитини за військовий злочин у незаконній депортації та переміщенні українських дітей з окупованих територій України до Росії".

Очікується, що кілька лідерів закликатимуть до більш жорстких формулювань.

Напередодні Угорщина також категорично відмовилася брати участь в постачанні Україні боєприпасів, про що домовились країни ЄС.

Через неоднозначні заяви щодо агресії РФ проти України прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан неодноразово піддавався критиці й потрапив у базу "Миротворець". Але він визнає, що його країні доведеться переглянути свої дружні відносини з РФ через зміну геополітичних реалій після повномасштабного вторгнення росіян в Україну.