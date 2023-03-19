"Початок процесу": ЄС відреагував на видачу МКС ордеру на арешт Путіна

Європейський союз прийняв до відома рішення Другої палати попереднього провадження Міжнародного кримінального суду про видачу ордерів на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини в адміністрації президента РФ Марії Львової-Бєлової у зв'язку з імовірними злочинами незаконної депортації та незаконної передачі українських дітей.

Про це йдеться у заяві верховного представника Європейського союзу із закордонних справ та безпекової політики Жозепа Борреля, опублікованій у неділю на сайті Європейської служби зовнішніх зв'язків.

"Як наголосили глави держав та урядів держав-членів ЄС 15 грудня 2022 року, ЄС вітає та заохочує подальші зусилля щодо забезпечення повної відповідальності за військові злочини та інші найбільш серйозні злочини у зв'язку з агресивною війною Росії проти України", - наголошується в ньому.

ЄС розглядає рішення МКС як початок процесу притягнення російських лідерів до відповідальності за злочини та злодіяння, які вони замовляють, дозволяють чи вчиняють в Україні.

У Євросоюзі також заявляють про свою підтримку розслідувань прокурора МКС Каріма Хана в Україні та закликають усі держави-учасниці МКС до всебічної співпраці.

Нагадаємо, що Міністерство закордонних справ найбільшої країни ЄС – Німеччини – заявило, що ця країна готова заарештувати Путіна, якщо той з'явиться на її території. Тим часом у ПАР, куди Путін дійсно збирався на саміт БРІКС , висловилися менш однозначно.