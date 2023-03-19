"Начало процесса": ЕС отреагировал на выдачу МУС ордера на арест Путина

Европейский союз принял к сведению решение Второй палаты предварительного производства Международного уголовного суда о выдаче ордеров на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в администрации президента РФ Марии Львовой-Беловой в связи с предполагаемыми преступлениями незаконной депортации и незаконной передачи украинских детей.

Об этом говорится в заявлении верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, опубликованном в воскресенье на сайте Европейской службы внешних связей.

"Как подчеркнули главы государств и правительств государств-членов ЕС 15 декабря 2022 года, ЕС приветствует и поощряет дальнейшие усилия по обеспечению полной ответственности за военные преступления и другие наиболее серьезные преступления в связи с агрессивной войной России против Украины", - отмечается в нем.

ЕС рассматривает решение МУС как начало процесса привлечения российских лидеров к ответственности за преступления и злодеяния, которые они заказывают, позволяют или совершают в Украине.

В Евросоюзе также заявляют о своей поддержке расследований прокурора МУС Карима Хана в Украине и призывают все государства-участники МУС к всестороннему сотрудничеству.

Напомним, что Министерство иностранных дел крупнейшей страны ЕС - Германии - заявило, что эта страна готова арестовать Путина, если тот появится на ее территории. Тем временем в ЮАР, куда Путин действительно собирался на саммит БРИКС, высказались менее однозначно.