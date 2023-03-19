В ЮАР, куда собирался ехать Путин, отреагировали на ордер МУС на его арест

Южно-Африканская Республика осознает свои юридические обязательства в контексте предполагаемого визита в эту страну президента России Владимира Путина после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест. Об этом заявил пресс-секретарь президента ЮАР Винсент Магвенья, передает Reuters.

"Мы, как правительство, осознаем наши юридические обязательства. Однако до саммита мы продолжим взаимодействие с различными соответствующими заинтересованными сторонами", - заявил он.

Хотя официального подтверждения визита Путина в ЮАР нет, до решения МУС ожидалось, что он примет участие в 15-м саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка), который должен состояться в ЮАР в августе.

Ранее саммиты этой организации проходили в ЮАР в 2013 году в Дурбане (5-й) и в 2018 году в Йоханнесбурге (10-й). На обоих мероприятиях Россию представлял Путин.

"Мы принимаем к сведению сообщение об ордере на арест, выданном МУС. Южная Африка сохраняет приверженность и очень сильное желание, чтобы конфликт в Украине был урегулирован мирным путем путем переговоров", - высказался в свете нынешней ситуации Магвенья.

Отметим, что власти ЮАР, возглавляемой президентом Сирилом Рамафосой, до сих пор не осудили вторжение России в Украину, начавшееся еще 24 февраля 2022 года.

При этом страна является страной-участником Римского статута, которым был учрежден МУС, и потому формально обязана арестовывать людей, ареста которых он требует.

Однако в 2015 году эту страну уже посещал беспрепятственно тогдашний президент Судана Омар аль-Башир, в отношении которого МУС в 2009 году выдал ордер на арест по обвинению в преступлениях против человечности и военных преступлениях, а в 2010 году - еще один ордер в связь с обвинениями в организации и проведении геноцида трех народов, проживающих в суданской провинции Дарфур.

Башир тогда посетил Йоханнесбург, где проходил саммит лидеров Африканского союза. МУС потребовал от ЮАР арестовать и выдать суданского президента, однако тот покинул ЮАР после первого рабочего дня саммита и вернулся в Судан.