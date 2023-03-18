Байден отреагировал на ордер на арест Путина: думаю, это оправдано

Президент США Джо Байден считает решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест президента РФ Владимира Путина оправданным.

Об этом пишет CNN.

По словам Байдена, этот шаг "является очень сильной позицией".

"Думаю, это оправдано… Есть проблема в том, что ордер на международном уровне не признаем и мы (США не является стороной Римского устава, на основе которого функционирует Международный уголовный суд, – ред.). Однако, по моему мнению, это "очень сильный" шаг", - отметил он.

Кроме того, президент США подчеркнул, что Путин "явно совершил военные преступления".

Напомним, Международный уголовный суд 17 марта выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина по подозрению в незаконной депортации детей и незаконном перемещении людей с территории Украины в РФ. Также суд в Гааге выдал ордер на арест Уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин отметил, что такое решение означает, что за пределами России Путина должны арестовать и передать в суд.

Отметим, что международным договором, учредившим МУС, является Римский статут. Однако этот документ пока ратифицировали лишь 123 страны. Соответственно, эти страны юридически обязаны арестовать Путина и Львов-Белову в случае, если они окажутся на их территории. Россия же, как и США, документ не только не ратифицировала, но и отозвала свою подпись под ним. Украина Римский статут подписала еще в 2000 году, но так и не ратифицировала его.