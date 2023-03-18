Байден відреагував на ордер на арешт Путіна: думаю, це виправдано

Президент США Джо Байден вважає рішення Міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна виправданим.

Про це пише CNN.

За словами Байдена, цей крок "є дуже сильною позицією".

"Думаю, це виправдано… Є проблема в тому, що ордер на міжнародному рівні не визнаємо і ми (США не є стороною Римського статуту, на основі якого функціонує Міжнародний кримінальний суд, - ред.). Проте, на мою думку, це дуже сильний крок", - зазначив він.

Крім того, президент США наголосив, що Путін "явно скоїв воєнні злочини".

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд 17 березня видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна за підозрою в незаконній депортації дітей і незаконному переміщенні людей з території України в РФ. Також суд у Гаазі видав ордер на арешт Уповноваженої з прав дитини РФ Марії Львової-Бєлової.

Генеральний прокурор України Андрій Костін зазначив, що таке рішення означає, що за межами Росії Путіна мають заарештувати та передати до суду.

Зазначимо, що міжнародним договором, що заснував МКС, був Римський статут. Однак цей документ наразі ратифікували лише 123 країни. Відповідно, ці країни юридично зобов'язані заарештувати Путіна та Львову-Бєлову в разі, якщо вони опиняться на їхній території. Росія, як і США, докумени не тільки не ратифікувала, але й відкликала свій підпис під ним. Україна Римський статут підписала ще в 2000 році, але так і не ратифікувала його.