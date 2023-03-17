"Історичне рішення": Зеленський пояснив важливість ордеру МКС на арешт Путіна

Президент Володимир Зеленський вказує на вагомість прийнятого Міжнародним кримінальним судом рішення про видачу ордеру на арешт президента Росії Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дітей Марії Львової-Бєлової. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

"Сьогодні маємо рішення міжнародної юстиції у справі, у якій є реальна перспектива: МКС видав ордер на арешт Путіна. Історичне рішення, з якого почнеться історична відповідальність. Керівник держави-терориста і ще одна посадова особа Росії офіційно стали підозрюваними у воєнному злочині - депортації українських дітей", - зазначив він.

Президент нагадав, що у кримінальних провадженнях, які розслідуються українськими правоохоронцями, зафіксовано вже понад 16 тисяч випадків примусової депортації окупантами українських дітей, але реальна кількість депортованих може бути значно більшою.

"Здійснити таку злочинну операцію було б неможливо без наказу найвищого керівника держави-терориста. Розділяти дітей з сім’ями, позбавляти їх будь-якої можливості зв’язатися з рідними, ховати дітей на території Росії, розпорошувати по віддалених регіонах – усе це очевидна державна політика Росії, державні рішення і державне зло, яке починається саме з першої посадової особи цієї держави", - пояснив Зеленський.

Він висловив вдячність команді прокурора МКС Каріма Хана та усім у світі, хто допомагає Україні боротися за справедливість, за принциповість і за готовність реально притягти винних до відповідальності.

"Наразі вдалося повернути трохи більш як 300 дітей з усіх, які були вивезені силою, вкрадені з України. Очевидно, що маємо повернути всіх. Очевидно, що будемо й надалі робити все для цього - для повернення кожного українця, кожної українки, кожної нашої дитини. І для реальної відповідальності всіх винних у цій депортації – від керівника держави-терориста до всіх виконавців", - сказав президент.

Нагадаємо також, що у річницю повномасштабного російського вторгнення Верховна Рада закликала ООН невідкладно втрутитися для припинення депортації українських дітей до РФ.

Зазначимо, що в грудні український омбудсмен Дмитро Лубінець повідомляв, що його офіс верифікував на той час перебування на території Росії понад 12 тисяч українських дітей, з яких близько 8,6 тисячі було вивезено туди примусово.

У січні він зустрівся в Туреччині зі своєю російською колегою Тетяною Москальковою, повідомивши, зокрема, що РФ визнає наявність на її території українських дітей, які хочуть повернутися додому.

Нагадаємо також, що на Львову-Бєлову ще у вересні 2022 року США наклали санкції саме як на людину, що організовує депортацію дітей з України та насильницьке "всиновлення" їх сторонніми особами в РФ.

При цьому сама Львова-Бєлова неодноразово заявляла, що і особисто всиновила хлопчика, викраденого з Маріуполя Донецької області після його окупації Росією.

Зазначимо, що Росія міжнародним договором, що заснував МКС, був Римський статут. Однак цей документ наразі ратифікували лише 123 країни. Відповідно, ці країни юридично зобов'язані заарештувати Путіна та Львову-Бєлову в разі, якщо вони опиняться на їхній території. Росія, як і США, докумени не тільки не ратифікувала, але й відкликала свій підпис під ним. Україна Римський статут підписала ще в 2000 році, але так і не ратифікувала його.