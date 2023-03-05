Окупанти вербують українських дітей у шпигуни - ОГП

Російські окупанти вчиняють щодо українських дітей цілу низку злочинів, які є порушенням міжнародного гуманітарного права, що свідчить про цілеспрямоване фізичне та моральне знищення дітей.

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Як заявила на міжнародній конференції United for Justice у Львові заступник генерального прокурора Вікторія Літвінова, серед таких – і залучення дітей до шпигунства, передає "Інтерфакс-Україна".

За її словами, зараз українські правоохоронці документують шість серйозних порушень норм міжнародного гуманітарного права, які здійснюються проти українських дітей.

Серед них - вбивства та каліцтва; згвалтування та інші форми сексуального насильства; відмова у наданні гуманітарної допомоги; викрадення дітей; вербування та використання дітей; а також атаки на школи та лікарні.

"Дітей залучають до облаштування блок-постів... їх використовують як шпигунів, діти стають жертвами вербування російськими військовими. Всі ці злочини свідчать про цілеспрямоване та свідоме знищення дітей, яке відбувається фізично, психологічно, морально", - наголосила заступник генпрокурора.

За її словами, зараз розслідується понад 2600 кримінальних проваджень за фактами військових злочинів проти дітей. При цьому Літвінова зазначила, що насправді таких злочинів набагато більше, і справжні їх масштаби будуть відомі лише після звільнення окупованих територій.

Литвинова нагадала, що через виявлення під час розбору завалів житлового будинку в Запоріжжі тіла 7-місячної дівчинки кількість загиблих, за українськими даними, через війну дітей зросла вже до 462.

Також вона зазначила, що Росія постійно порушувала домовленості щодо евакуаційних коридорів, через що "для українських сімей вони стали дорогою смерті", оскільки було розстріляно сотні автомобілів мирних українців, які намагалися виїхати у безпечне місце.

"З 24 лютого 2022 року вже 931 дитина отримала поранення внаслідок війни. Однією з причин каліцтв дітей є детонування мін. Зафіксовано особливо цинічні випадки фіксування мін під дитячі іграшки, які були залишені на дитячих майданчиках", - наголосила заступник генпрокурора.

Говорячи про жертви сексуального насильства, Литвинова повідомила, що серед таких – вже 13 українських дітей, а наймолодшому з них – 4 роки. За її словами, справжні масштаби таких злочинів можуть стати відомі лише через багато років.

Крім того, вона зазначила, що у Росії зараз утримується близько 16 тисяч депортованих з України дітей. За словами заступника генпрокурора, вдалося повернути в Україну поки лише 307 дітей.

Також Литвинова згадала про примусову русифікацію на окупованих територіях, назвавши її "знищенням ідентичності маленького українця". Крім того, за її словами, прокуратура фіксує випадки, коли окупанти розділяли дітей з батьками, зокрема коли дітей "штучно перетворювали на сиріт, забираючи їхніх батьків до фільтраційних таборів".

Нагадаємо також, що у річницю повномасштабного російського вторгнення Верховна Рада закликала ООН невідкладно втрутитися для припинення депортації українських дітей до РФ.