Єврокомісія та Польща запускають ініціативу з пошуку викрадених українських дітей

Європейська комісія та Польща запускають ініціативу з пошуку українських дітей, яких окупанти незаконно вивезли з тимчасово окупованих територій України.

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Про це повідомила речниця Єврокомісії Дана Спінант, пише "Європейська правда".

"За оцінками, з початку вторгнення російські війська відправили тисячі українських дітей до Росії. Викрадення українських дітей – це велика соціальна проблема, трагедія та злочин. Саме тому разом із Польщею ми запускаємо цю ініціативу за підтримки агентств ООН", - зазначила вона.

За її словами, метою цієї ініціативи є об'єднання сил для збору доказів, щоб знайти викрадених дітей, а також, щоб відповідальні за злочини були притягнуті до відповідальності.

Вона зазначила, що детальна інформація про ініціативу буде представлена за кілька днів.

Нагадаємо, за офіційними даними, на території РФ перебуває понад 16 тисяч українських дітей. Проте, в Офісі омбудсмена вважають, що насправді в Росії можуть перебувати 150 тисяч незаконно вивезених дітей.