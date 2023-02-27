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Еврокомиссия и Польша запускают инициативу по поиску похищенных украинских детей
Европейская комиссия и Польша запускают инициативу по поиску украинских детей, которых оккупанты незаконно вывезли с временно оккупированных территорий Украины.
Об этом сообщила спикер Еврокомиссии Дана Спинант, пишет "Европейская правда".
"По оценкам, с начала вторжения российские войска отправили тысячи украинских детей в Россию. Похищение украинских детей – это большая социальная проблема, трагедия и преступление. Именно поэтому вместе с Польшей мы запускаем эту инициативу при поддержке агентств ООН", - отметила она.
По ее словам, целью этой инициативы является объединение сил для сбора доказательств, чтобы найти похищенных детей, а также, чтобы ответственные за преступления были привлечены к ответственности.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Она отметила, что подробная информация об инициативе будет представлена через несколько дней.
Напомним, по официальным данным, на территории РФ находятся более 16 тысяч украинских детей. Однако, в Офисе омбудсмена считают, что на самом деле в России могут находиться 150 тысяч незаконно вывезенных детей.