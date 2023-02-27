Еврокомиссия и Польша запускают инициативу по поиску похищенных украинских детей

Европейская комиссия и Польша запускают инициативу по поиску украинских детей, которых оккупанты незаконно вывезли с временно оккупированных территорий Украины.

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Об этом сообщила спикер Еврокомиссии Дана Спинант, пишет "Европейская правда".

"По оценкам, с начала вторжения российские войска отправили тысячи украинских детей в Россию. Похищение украинских детей – это большая социальная проблема, трагедия и преступление. Именно поэтому вместе с Польшей мы запускаем эту инициативу при поддержке агентств ООН", - отметила она.

По ее словам, целью этой инициативы является объединение сил для сбора доказательств, чтобы найти похищенных детей, а также, чтобы ответственные за преступления были привлечены к ответственности.

Она отметила, что подробная информация об инициативе будет представлена через несколько дней.

Напомним, по официальным данным, на территории РФ находятся более 16 тысяч украинских детей. Однако, в Офисе омбудсмена считают, что на самом деле в России могут находиться 150 тысяч незаконно вывезенных детей.