- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Украина ввела санкции против россиян, причастных к похищению украинских детей, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский подписал три указа о введении антироссийских санкций, предложенных Советом нацбезопасности и обороны Украины.
Об этом глава государства сообщил 26 февраля во время видеообращения к украинцам.
Украина ввела новые санкции:
- против причастных к похищению украинских детей;
- против представителей сферы спорта РФ, "пытающихся поставить спорт на службу агрессии";
- против причастных к структуре российских наемников для войны против Украины.
Документ с перечнем попавших под новые санкции лиц пока не был опубликован.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Давление Украины продолжится. Давление мира на государство-террориста продолжится", - подчеркнул Зеленский.
Отметим, что в декабре украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщал, что его офис верифицировал пребывание на территории России уже более 12 тысяч украинских детей, из которых около 8,6 тысяч были вывезены туда принудительно. Впоследствии он встретился в Турции со своей российской коллегой Татьяной Москальковой, сообщив, в частности, что РФ признает наличие на ее территории украинских детей, желающих вернуться домой.
Напомним, ранее Зеленский подписал указ о вступлении в действие решения СНБО о введении персональных санкций против 200 физических лиц, связанных с РФ.