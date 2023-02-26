Україна запровадила санкції проти росіян, які причетні до викрадення українських дітей, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підписав три укази про запровадження антиросійських санкцій, що були запропоновані Радою нацбезпеки і оборони України.

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Про це голова держави повідомив 26 лютого під час відеозвернення до українців.

Україна запровадила нові санкції:

проти причетних до викрадення українських дітей;

проти представників сфери спорту РФ, які "намагаються поставити спорт на службу агресії";

проти причетних до структури російських найманців для війни проти України.

Документ із переліком осіб, які потрапили під нові санкції, поки не було опубліковано.

"Тиск України продовжиться. Тиск світу на державу-терориста продовжиться", - підкреслив Зеленський.

Зауважимо, що в грудні український омбудсмен Дмитро Лубінець повідомляв, що його офіс верифікував перебування на території Росії вже понад 12 тисяч українських дітей, з яких близько 8,6 тисячі було вивезено туди примусово. Згодом він зустрівся в Туреччині зі своєю російською колегою Тетяною Москальковою, повідомивши, зокрема, що РФ визнає наявність на її території українських дітей, які хочуть повернутися додому.

Нагадаємо, раніше Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБО про запровадження персональних санкцій проти 200 фізичних осіб, пов'язаних з РФ.