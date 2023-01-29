Зеленський написав листа Макрону через російських спортсменів на Олімпіаді

Президент України Володимир Зеленський відправив листа своєму французькому колезі Емманюелю Макрону. Тема: російські спортсмени та Олімпійські ігри у Парижі

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Про це Зеленський повідомив 29 січня під час звернення до громадян.

Він зауважив, що намагання Міжнародного олімпійського комітету повернути російських спортсменів на міжнародні змагання, зокрема, на Олімпійські ігри, є неприйнятними. Адже таким чином МОК намагання сказати, що ніби можна заплющити очі на злочини Росії проти України.

"Сьогодні направив листа пану Президенту Макрону якраз щодо цього й у продовження нашої з ним розмови, яка відбулась 24 січня. Готуючись до паризької Олімпіади, ми маємо бути впевнені в тому, що Росія не зможе використовувати її чи будь-яку іншу міжнародну спортивну подію для пропаганди агресії чи свого державного шовінізму", — підкреслив Зеленський.

Він наголосив, що олімпійський рух і держави-терористи не мають перетинатися.

Нагадаємо, напередодні народного депутата Жана Беленюка повідомив, що 3 лютого буде проведено позачергову Генеральну асамблею НОК України, на якій розглядатимуть питання бойкотування Олімпійських ігор у Парижі 2024 року.

Водночас ще в червні 2022 року міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт заявив, що спортсмени з України готові бойкотувати змагання, якщо до них допустять громадян Росії, або Білорусі.