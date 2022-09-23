Істерія триває: росіяни звинуватили президента УАФ Павелко у недопуску їх до Євро-2024

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко, який напередодні вимагав недопуску для російської збірної до жеребкування відбору на Євро-2024, спричинив затяжну істерику російської спортивної преси. Представники футболу країни-агресора досі не можуть пережити того факту, що до українського керівника профільної асоціації дослухається УЄФА.

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Про це пише "Обозреватель", цитуючи обурені заяви ізольованих світом російських функціонерів.

Так, колишнього футболіста московського "Спартака" Валерія Кечинова настільки обурили анонсом Павелко про усунення Росії від відбіркового турніру Євро-2024, що той відмовився вірити в таку перспективу.

"Звідки президент УАФ може знати, чи будемо ми там чи ні? Незрозуміла ситуація. Ми бачимо, що нас скрізь намагаються ізолювати. Що буде далі – незрозуміло. Ми можемо лише гадати. Хотілося б, щоб якнайшвидше все це закінчилося і наші клуби та збірна могли грати на міжнародних турнірах. Але те, що це каже президент УАФ... Звідки він може щось знати? Ще нічого не вирішено. Хотілося б, щоб нам дали можливість бодай у тому, що стосується спорту", – сказав Кечинов у коментарі порталу Чемпіонат.com.

Крім того, зі звинуваченнями на Павелко через те, що "до нього прислухаються" в УЄФА накинувся російський політолог Андрій Сидорчик.

"Я не знаю, чим вони (УЄФА, - ред) керуються, але така реальність. Колишній посол України може наставляти німецьких політиків, називати канцлера Німеччини ліверною ковбасою. Мабуть, у європейському футболі така ж ситуація тут розпоряджається пан Павелко, але до нього прислухаються. Україна зневажає європейський футбол, така реальність", – обурювався він в ефірі пропагандистського телеканалу "Матч ТВ".

Нагадаємо, що глава УАФ Андрій Павелко публічно закликав УЄФА не допускати збірну РФ до жеребкування відбіркового туру Євро-2024, запевнивши, що Асоціація веде у цьому напрямку планомірну роботу.

Його позиція була пов'язана з тим, що у західних спортивних колах почалося обговорення ймовірного повернення Росії права на участь в офіційних міжнародних змаганнях. Зокрема, у США заявили, що МОК нібито має намір допустити РФ до Олімпіади.

Вже 20 вересня Павелко заявив, що ізоляція росіян продовжиться, і до жеребкування на Євро-2024 вони не допущені.

Того ж дня слова глави УАФ підтвердив і офіційний реліз УЄФА.