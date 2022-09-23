Истерия продолжается: россияне обвинили президента УАФ Павелко в недопуске их к Евро-2024

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко, который накануне требовал недопуска для российской сборной к жеребьёвке отбора на Евро-2024, стал причиной затяжной истерики российской спортивный прессы. Представители футбола страны-агрессора до сих не могут пережить тот факт, что к украинскому руководителю профильной ассоциации прислушивается УЕФА.

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Об этом пишет «Обозреватель», цитируя возмущённые заявления изолированных миром российских функционеров.

Так, бывший футболист московского "Спартака" Валерий Кечинов настолько был возмущён анонсом Павелко об отстранении России от отборочного турнира Евро-2024, что отказался верить в такую перспективу.

«Откуда президент УАФ может знать, будем мы там или нет? Непонятная ситуация. Мы видим, что нас везде пытаются изолировать. Что будет дальше – непонятно. Мы можем только гадать. Хотелось бы, чтобы побыстрее всё это закончилось и наши клубы и сборная могли играть на международных турнирах. Но то, что это говорит президент УАФ… Откуда он может что-то знать? Еще ничего не решено. Хотелось бы, чтобы нам дали возможность хотя бы в том, что касается спорта», – сказал Кечинов в комментарии порталу Чемпионат.com.

Кроме того, с обвинениями на Павелко, из-за того, что "к нему прислушиваются" в УЕФА набросился российский политолог Андрей Сидорчик.

"Я не знаю, чем они (УЕФА, - ред) руководствуются, но такова реальность. Бывший посол Украины может наставлять немецких политиков, называть канцлера Германии ливерной колбасой. Видимо, в европейском футболе такая же ситуация, тут распоряжается господин Павелко, но к нему прислушиваются. Украина помыкает европейским футболом, такова реальность", – возмущался он в эфире пропагандистского телеканала "Матч ТВ".

Напомним, что глава УАФ Андрей Павелко публично призвал УЕФА не допускать сборную РФ к жеребьёвке отборочного тура Евро-2024, заверив, что Ассоциация ведёт в этом направлении планомерную работу.

Его позиция была связана с тем, что в западных спортивных кругах началось обсуждение вероятного возвращения России права на участие в официальных международных соревнованиях. В частности, в США заявили, что МОК якобы намерен допустить РФ до Олимпиады.

Уже 20 сентября Павелко заявил, что изоляция россиян продолжится, и к жеребьёвке на Евро-2024 они допущены не будут.

В тот же день слова главы УАФ подтвердил и официальный релиз УЕФА.