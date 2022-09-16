Новый фронт против Украины: Россию возвращают в международный спорт

Недопуск РФ к Евро-2024 может снизить риск возвращения россиян на международные соревнования

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Российский спорт, который на фоне агрессии РФ против Украины фактически был изолирован всем цивилизованным миром, сейчас хотят вернуть на международную арену. Разговоры по этому поводу начались на уровне Международного Олимпийского комитета и Олимпийского и Паралимпийского комитета США (USOPC), в частности. Об этом говорится в материале Reuters.

О том, что российских спортсменов могут вернуть в международные соревнования, заявила глава Олимпийского и Паралимпийского комитета США (USOPC) Сюзанна Лайонс. Она не просто не исключила, что такое возвращение возможно, а даже назвала это "неизбежным".

"Неизбежно возникнет желание, чтобы проживающие в России спортсмены вернулись и приняли участие в соревнованиях", - цитирует Reuters слова Лайнос.

Почти все пропагандистские росмедиа после этого вышли с громкими заголовками типа: "Русские спортсмены вернутся в программу Олимпийских игр". А подтвердил эти намерения РФ лично помощник Путина Игорь Левитин, заявивший о тесном сотрудничестве со странами БРИКС и ШОС по "подготовке российских спортсменов к Олимпиаде".

Такое большое желание России через спорт вернуть себе хоть часть международного присутствия открывает сейчас перед президентом Украины Владимиром Зеленским и руководителями западных стран еще один международно-дипломатический фронт. Его цель – удержать одержанную ранее победу, которая предусматривала именно двухлетний запрет на участие России в международных соревнованиях.

Одним из важнейших шагов в этой борьбе может стать решение УЕФА о недопуске россиян к Евро-2024. Соответствующий вердикт уважаемой международной организации, очевидно, побуждает другие международные институты вспомнить о первопричинах спортивной изоляции России и снизит активность пропутинских лоббистов в МОК.

"Страна-агрессор не может быть представлена в соревнованиях, где принимают участие сборные стран, которые, в отличие от РФ, уважают суверенитет, территориальную целостность других государств", - заявил по этому поводу президент УАФ Андрей Павелко, заверивший, что футбольная Ассоциация сейчас принимает меры по недопущению РФ к жеребьевке Евро-2024 на уровне УЕФА.

Реакция российских депутатов на заявление УАФ лишь еще раз подтвердила, насколько сильно Россия боится и дальше оставаться в изоляции. В частности, глава комитета спорта Госдумы Дмитрий Свищев в просьбах в УЕФА "пустить РФ на Евро" даже начал некстати оправдываться : мол "в мире много конфликтов, и они якобы не должны сказываться на спортсменах".

Напомним, что международная изоляция России во всех сферах – от спорта до экономики, – по убеждению главы государства Владимира Зеленского, является обязанностью стран мира.

"Это наша с вами обязанность перед нашими государствами, перед всеми будущими поколениями свободных людей сделать все, чтобы остановить Россию. Обеспечить ее проигрыш в этой войне и гарантировать, что ни одно другое государство не сможет повторить этот террор", - сказал он во время одного из своих выступлений – на конференции союзников Украины из стран Северной Европы.