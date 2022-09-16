Новий фронт проти України: Росію повертають у міжнародний спорт

Недопуск РФ до Євро-2024 може знизити ризик повернення росіян до міжнародних змагань

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Російський спорт, який на фоні агресії РФ проти України був фактично ізольований усім цивілізованим світом, зараз хочуть повернути на міжнародну арену. Розмови з цього приводу розпочалися на рівні Міжнародного Олімпійського комітету та Олімпійського і Паралімпійського комітету США (USOPC), зокрема. Про це йдеться у матеріалі Reuters.

Про те, що російських спортсменів можуть повернути у міжнародні змагання заявила голова Олімпійського та Паралімпійського комітету США (USOPC) Сюзанна Лайонс. Вона не просто не виключила, що таке повернення можливе, а навіть назвала його "неминучим".

"Неминуче виникне бажання, щоб спортсмени, які проживають у Росії, повернулися та взяли участь у змаганнях", - цитує Reuters слова Лайнос.

Майже усі пропагандистські росмедіа після цього вийшли із гучними заголовками на кшталт: "Російські спортсмени повернуться в програму Олімпійських ігор". А підтвердив ці наміри РФ особисто помічник Путіна Ігор Левітін, який заявив про тісну співпрацю із країнами БРІКС та ШОС щодо "підготовки російських спортсменів до Олімпіади".

Таке велике бажання Росії через спорт повернути собі хоч частину міжнародної присутності відкриває зараз перед президентом України Володимиром Зеленським та керівниками західних країн ще один міжнародно-дипломатичний фронт. Його мета - утримати здобуту раніше перемогу, яка передбачала саме дворічну заборону на участь Росії у міжнародних змаганнях.

Одним із важливих кроків у цій боротьбі може стати рішення УЄФА про недопуск росіян до Євро-2024. Відповідний вердикт поважної міжнародної організації, вочевидь, спонукатиме інші міжнародні інституції згадати про першопричини спортивної ізоляції Росії та знизить активність пропутінських лобістів у МОК.

"Країна-агресор не може бути представлена у змаганнях, де беруть участь збірні країн, які, на відміну від РФ, поважають суверенітет, територіальну цілісність інших держав", - заявив з цього приводу президент УАФ Андрій Павелко, який запевнив, що футбольна Асоціація зараз вживає заходів із недопущення РФ до жеребкування Євро-2024 на рівні УЄФА.

Реакція російських депутатів на заяву УАФ лише вкотре підтвердила, наскільки сильно Росія боїться й надалі залишатися в ізоляції. Зокрема, голова комітету спорту Держдуми Дмитро Свищев у проханнях до УЄФА "пустити РФ на Євро" навіть почав недоречно виправдовуватися: мовляв "у світі багато конфліктів, та вони буцімто не мають позначатися на спортсменах".

Нагадаємо, що міжнародна ізоляція Росії у всіх сферах - від спорту до економіки, - на переконання глави держави Володимира Зеленського, є обов’язком країн світу.

"Це наш з вами обов'язок перед нашими державами, перед усіма майбутніми поколіннями вільних людей, зробити все, щоб зупинити Росію. Забезпечити її програш у цій війні і гарантувати, що жодна інша держава не зможе повторити цей терор", - сказав він під час одного зі своїх виступів - на конференції союзників України з країн Північної Європи.