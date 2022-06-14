Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Лідери фінансових ринків Лідери фінансових ринків
Найкращі фінансові директори Найкращі фінансові директори
Категорія
Політика
Дата публікації

Українські спортсмени бойкотуватимуть змагання, якщо до них допустять росіян чи білорусів

Українські спортсмени бойкотуватимуть змагання, якщо до них допустять росіян чи білорусів

Спортсмени з України готові бойкотувати змагання, якщо до них допустять громадян Росії, або Білорусі. Про це повідомив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт у Facebook.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

"Спортсмени з цих країн не можуть брати участь у міжнародних змаганнях ні під власним, ні під нейтральним прапором, оскільки вони мовчки згодні з вбивством українців, або відкрито підтримують його", - підкреслив Гутцайт.

На тлі вторгнення РФ українські спортсмени вважають неприпустимою участь у змаганнях, де громадяни Росії чи Білорусі виступають навіть під нейтральним прапором.

Нагадаємо, після 24 лютого російських спортсменів почали усувати від участі у багатьох міжнародних змаганнях. Однак, наприклад, у майбутньому турнірі з дзюдо в Улан-Баторі (столиця Монголії) росіяни зможуть виступити в нейтральному статусі. У свою чергу, український дзюдоїст Георгій Зантарая заявив у своєму Instagram, що якщо це станеться, він не тільки не приїде на змагання, а й відмовиться від усіх титулів, у тому числі від звання чемпіона світу.

Автор:
Віта Молодан