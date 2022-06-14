Українські спортсмени бойкотуватимуть змагання, якщо до них допустять росіян чи білорусів

Спортсмени з України готові бойкотувати змагання, якщо до них допустять громадян Росії, або Білорусі. Про це повідомив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт у Facebook.

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"Спортсмени з цих країн не можуть брати участь у міжнародних змаганнях ні під власним, ні під нейтральним прапором, оскільки вони мовчки згодні з вбивством українців, або відкрито підтримують його", - підкреслив Гутцайт.

На тлі вторгнення РФ українські спортсмени вважають неприпустимою участь у змаганнях, де громадяни Росії чи Білорусі виступають навіть під нейтральним прапором.

Нагадаємо, після 24 лютого російських спортсменів почали усувати від участі у багатьох міжнародних змаганнях. Однак, наприклад, у майбутньому турнірі з дзюдо в Улан-Баторі (столиця Монголії) росіяни зможуть виступити в нейтральному статусі. У свою чергу, український дзюдоїст Георгій Зантарая заявив у своєму Instagram, що якщо це станеться, він не тільки не приїде на змагання, а й відмовиться від усіх титулів, у тому числі від звання чемпіона світу.