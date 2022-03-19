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Суспільство
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Українка Ярослава Магучих стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту

Українка Ярослава Магучих стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту
Українка Ярослава Магучих стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту

Українка Ярослава Магучих виграла чемпіонат світу зі стрибків у висоту у приміщенні, який пройшов у сербському Белграді.

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Про це пише Tribuna.

Ярослава Магучих здобула золоту медаль з результатом 2,02 м.

Друга українка Ірина Геращенко стала 5-ю, підкоривши висоту 1,92 м.

  1. Ярослава Магучих (Україна) – 2,02 м
  2. Елінор Паттерсон (Астралія) – 2,00 м
  3. Надія Дубовицька (Казахстан) – 1,98 м
  4. Марія Вукович (Чорногорія) – 1,95 м
  5. Ірина Геращенко (Україна) – 1,92 м
Фото 2 — Українка Ярослава Магучих стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту

Раніше Магучих ставала чемпіонкою Європи у приміщенні (Торунь-2021).

Також Ярослава Магучих стала бронзовою призеркою Олімпіади-2020 у Токіо.

Автор:
Світлана Манько