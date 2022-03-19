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Украинка Ярослава Магучих стала чемпионкой мира по прыжкам в высоту
Украинка Ярослава Магучих выиграла чемпионат мира по прыжкам в высоту в помещении, прошедшем в сербском Белграде.
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Об этом пишет Tribuna.
Ярослава Магучих получила золотую медаль с результатом 2,02 м.
Вторая украинка Ирина Геращенко стала 5-й, покорив высоту в 1,92 м.Подписывайтесь на наш Telegram канал
- Ярослава Магучих (Украина) – 2,02 м
- Элинор Паттерсон (Астралия) – 2,00 м
- Надежда Дубовицкая (Казахстан) – 1,98 м
- Мария Вукович (Черногория) – 1,95 м
- Ирина Геращенко (Украина) – 1,92 м
Ранее Магучих становилась чемпионкой Европы в помещении (Торунь-2021).
Также Ярослава Магучих стала бронзовым призером Олимпиады-2020 в Токио.