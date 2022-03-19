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Категория
Общество
Дата публикации

Украинка Ярослава Магучих стала чемпионкой мира по прыжкам в высоту

Украинка Ярослава Магучих стала чемпионкой мира по прыжкам в высоту
Украинка Ярослава Магучих стала чемпионкой мира по прыжкам в высоту

Украинка Ярослава Магучих выиграла чемпионат мира по прыжкам в высоту в помещении, прошедшем в сербском Белграде.

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 Об этом пишет Tribuna.

Ярослава Магучих получила золотую медаль с результатом 2,02 м.

Вторая украинка Ирина Геращенко стала 5-й, покорив высоту в 1,92 м.

  1. Ярослава Магучих (Украина) – 2,02 м
  2. Элинор Паттерсон (Астралия) – 2,00 м
  3. Надежда Дубовицкая (Казахстан) – 1,98 м
  4. Мария Вукович (Черногория) – 1,95 м
  5. Ирина Геращенко (Украина) – 1,92 м
Фото 2 — Украинка Ярослава Магучих стала чемпионкой мира по прыжкам в высоту

Ранее Магучих становилась чемпионкой Европы в помещении (Торунь-2021).

Также Ярослава Магучих стала бронзовым призером Олимпиады-2020 в Токио.

Автор:
Светлана Манько