Украинская прыгунья Магучих завоевала "бронзу" на Олимпийских играх: 18 медаль для Украины

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих стала бронзовым призером Олимпиады-2020 в Токио.

19-летняя легкоатлетка из Днепра покорила высоту 2,00 м, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.

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Примечательно, что украинская спортсменка была самой молодой среди 14 финалисток Олимпийских игр-2020.

При этом выиграла соревнования в секторе прыжков в высоту Мария Ласицкене из команды ОКР (2,04 м), второй была австралийка Никола Макдермотт (2,02).

Еще одна украинка Ирина Геращенко остановилась в шаге от наград. Она показала четвертый результат, прыгнув 1,98 м.

"Что помешало побить личный рекорд, 2 метра? Наверное, сильное желание. Ничего страшного, у меня еще есть старты, у меня все получится. Я очень благодарна всем за то, что болели, благодарна всей стране. Извините перед всеми, кто потратил свои нервы на меня, на мои попытки. Сегодня у меня четвертое место, деревянная медаль, но я этому тоже радуюсь", — прокомментировала свой результат Геращенко.

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В свою очередь третья представительница Украины в финале прыжков в высоту Юлия Левченко с результатом 1,96 м финишировала на 8 месте.

Таким образом, медальная копилка Украины на Олимпийских играх в Токио сейчас имеет 18 наград: 1 золотая медаль, 5 серебряных и 12 бронзовых.

По окончанию предпоследнего дня Олимпиады-2020 в Токио Украина занимает 43-е место в медальном зачете и 15-е место по общему количеству олимпийских наград.

Ранее Украине два "серебра" принесли Людмила Лузан и Анастасия Четверикова (каноэ-двойка, 500 м), а также Александр Хижняк (бокс, до 75 кг), который, выигрывая по ходу боя за "золото", упал в нокдаун, а рефери остановил бой, посчитав это нокаутом.

Также 7 августа Украина взяла вторую бронзовую медаль Олимпийских игр-2020 в Токио в артистическом синхронном плавании. В составе Украины выступали Марина Алексиива, Владислава Алексиива, Марта Федина, Екатерина Резник, Анастасия Савчук, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко и Елизавета Яхно.

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