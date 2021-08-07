Общество 1 час назад

Олимпиада-2020: четвертое "серебро" для Украины завоевали каноистки Лузан и Четверикова

В финальном заезде на дистанции 500 метров украинки в каноэ-двойке уступили лишь чемпионкам мира, представительницам Китая

Людмила Лузан и Анастасия Четверикова на награждении в Токио. Фото: НОК Людмила Лузан и Анастасия Четверикова на награждении в Токио. Фото: НОК
Людмила Лузан и Анастасия Четверикова на награждении в Токио. Фото: НОК

Копилка Украины на Олимпийских играх в Токио пополнилась четвертой серебряной медалью.

Ее завоевала украинская двойка в гребле на каноэ Людмила Лузан и Анастасия Четверикова, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.

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"Невероятное начало 15-го соревновательного дня в Токио-2020! Украинские каноистки Людмила Лузан и Анастасия Четверикова — серебряные призеры Олимпийских игр!" — говорится в сообщении.

Указано, что в финальном заезде на дистанции 500 метров украинки в каноэ-двойке уступили лишь чемпионкам мира, представительницам Китая Сюй Шисяо и Сунь Меня.

Таким образом, Людмила Лузан дополнила к своей ранее завоеванной бронзовой медали  в одиночном заезде еще и серебряную награду в паре с Четвериковой.

"Это совсем другое ощущение, потому что это — командная работа. Мы помогаем друг другу, делаем одно дело, у нас одна цель. Мы сделали это. Мы так мечтали, так этого хотели столько лет. И вот мы к этому пришли. Мы в тройке сильнейших в мире. Это что-то нереальное, не могу в это поверить. Это лучшее чувство для спортсмена. Нет ничего выше Олимпиады", — прокомментировала этот результат Лузан.

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В свою очередь другая каноистка-медалистка Анастасия Четверикова посвятила эту награду своему тренеру, Юрию Чебану.

"Он показал мне, что медаль и олимпийский пьедестал — это возможно. Также большое спасибо Люде. Это — колокольчик на "золото" в Париже", — заявила она.

Двукратный олимпийский чемпион по гребле и тренер сборной Украины Юрий Чебан также прокомментировал "серебро" Людмилы Лузан и Анастасии Четверикова на Олимпиаде-2020: "Я приятно шокирован. На самом деле, мы сделали невозможное. Две медали на Олимпийских играх в видах, которые только вошли в программу — это сенсация. Мы доказали, что олимпийские награды в гребле — не случайность. С такой командой нас ждет успех".

Напомним, 6 августа на украинский каратист Станислав Горуна завоевал бронзовую награду Олимпиады-2020 в Токио в весовой категории до 75 кг.

Перед этим каратистка Анжелика Терлюга 5 августа завоевала для Украины в Токио третью серебряную медаль.

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