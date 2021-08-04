Жан Беленюк завоевал для Украины первое золото на Олимпиаде в Токио

На Олимпийский играх в Токио украинский борец греко-римского стиля и по совместительству депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Жан Беленюк выиграл золотую награду в весовой категории до 87 кг. Об этом сообщает украинское Министерство молодежи и спорта.

В финальной схватке с венгром Виктором Лоринцем украинский борец одержал победу со счетом 5:1, принеся первую золотую медаль сборной Украины в Токио.

Для самого Беленюка это уже вторая олимпийская награда: на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году он завоевал серебряную медаль.

В свою очередь в греко-римской борьбе в весовой категории до 67 кг серебряная награда досталась еще одному украинскому спортсмену — 22-летнему Парвизу Насибову.

В финальной схватке за "золото" Насибов проиграл борцу из Ирана Мохаммадали Гераи со счетом 1:9. Это уже второе "серебро" в копилке украинской сборной на нынешней Олимпиаде.

Кроме того, на Олимпийских играх в Токио взяли "бронзу" украинки Марта Федина и Анастасия Савчук в соревнованиях по артистическому плаванию. Это первая для Украины награда в этом виде спорта.

Спортсменки показали результат 189,4620 балла. Наилучшую же сумму баллов набрали российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина (195,9079), а второй результат показали китаянки Хуан Сюэчень и Сунь Вэньянь (192,4499).

Помимо этого, украинская спортсменка Ирина Коляденко завоевала на Олимпиаде бронзовую медаль в вольной борьбе в весе до 62 кг, победив спортсменку из Латвии Анастасию Григорьеву.

Таким образом, у Украины по результатам соревнований в среду имеется уже 11 медалей в общем зачете — одна золотая, две серебряных и восемь бронзовых.

Напомним, что накануне украинка Алла Черкасова в олимпийском турнире по вольной борьбе в категории до 68 кг завоевала также бронзовую медаль.

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