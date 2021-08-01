Первое "серебро" Украины на Олимпиаде-2020: пловец Романчук стал серебряным призером Игр

Украинец Михаил Романчук стал серебряным призером Олимпийских игр-2020 в Токио (Япония).

Спортсмен из Украины с результатом 14 минут 40,66 секунды выиграл "серебро" в финале 1500-метровки вольным стилем, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.

При этом "золото" завоевал американец Роберт Финк (14.39,65), а "бронза" досталась немцу Флориану Веллброку (14.40,91).

Другой украинец Сергей Фролов показал в финале восьмое время (15.04,26).

Ранее 24-летний украинский пловец Михаил Романчук победил в заплыве на 800 метров вольным стилем на проходящих в Токио Олимпийских играх. При этом украинец вышел в финал соревнований с результатом 7 минут и 41,28 секунды, что является олимпийским рекордом.

Однако уже в финале тех соревнований Романчук приплыл третьим, став бронзовым призером Олимпиады-2020 на 800-метровке вольным стилем.

"Есть две медали — доволен этим результатом. Впервые за три года удалось обогнать немца, но появился новый быстрый соперник", — отметил ровенский спортсмен и выразил надежду, что уже на следующих Играх сумеет собрать полный комплект олимпийских наград.

"Очень тяжелые соревнования оказались. Необычный режим, организм к такому просто не привык. Конечно, хочется большего. Но мы не сдаемся, и как бы сложно ни было, будем работать и двигаться дальше... Как минимум, в Париж-2024", — пообещал пловец.

Таким образом, в активе сборной Украины уже шесть медалей токийской Олимпиады — 1 серебряная и 5 бронзовых.