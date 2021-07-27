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В мире 30 минут назад

Украинский пловец установил олимпийский рекорд на дистанции 800 метров

Другой украинец занял четвертое место и также прошел в финал соревнований

Михаил Романчук. Фото: Facebook-страница спортсмена Михаил Романчук. Фото: Facebook-страница спортсмена
Михаил Романчук. Фото: Facebook-страница спортсмена

24-летний украинский пловец Михаил Романчук победил в заплыве на 800 метров вольным стилем на проходящих в Токио Олимпийских играх.

Как передает Sport.ua, украинец вышел в финал соревнований с результатом 7 минут и 41,28 секунды, что является олимпийским рекордом. Ближайший преследователь Романчука — немец Флориан Веллброк — продемонстрировал результат 7:41,77.

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Соответственно, Романчук обновил и национальный украинский рекорд, который он сам же и установил в этой дисциплине в апреле 2019 года, проплыв 800 метров за 7 минут и 42,49 секунды.

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Еще один украинец, 29-летний Сергей Фролов, занял четвертое место и также квалифицировался в финал с результатом 7:47,67. Финал соревнований состоится в четверг, 29 июля, в 4:30 утра по киевскому времени.

Напомним, что накануне бронзовую медаль завоевали в соревнованиях смешанных команд в стрельбе из пневматического пистолета (дистанция 10 метров) украинцы Елена Костевич и Олег Омельчук.

В то же время от участия в Олимпиаде отстранили украинскую триатлонистку Юлию Елистратову: выяснилось, что пробы, отобранные у нее еще в начале июня, показали наличие в ее организме рекомбинантного эритропоэтина: в спорте этот препарат считается допингом.

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