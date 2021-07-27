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В мире 20 минут назад

Украина завоевала третью бронзу на Олимпиаде в Токио

Двойную медаль завоевали в соревнованиях смешанных команд в стрельбе из пневматического пистолета Елена Костевич и Олег Омельчук

Фото: НОК Фото: НОК
Фото: НОК

Украинская олимпийская сборная завоевала третью медаль на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК).

Как сообщает пресс-служба НОК, медаль завоевали в соревнованиях смешанных команд в стрельбе из пневматического пистолета (дистанция 10 метров) Елена Костевич и Олег Омельчук.

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По информации НОК, украинские спортсмены в малом финале оказались сильнее сербов Зорана Аруновича и Дамира Микеца (16 очков против 12).

Напомним, 24 июля дзюдоистка Дарья Билодид принесла Украине первую награду на Олимпийских играх-2020 в Токио.

В схватке за 3 место в весовой категории до 48 кг Дарья Билодид взяла верх над Широй Ришони из Израиля.

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Ранее стало известно, что за золотые медали на Олимпийских играх в Токио украинские спортсмены получат по $125 тысяч (3,3 млн грн), за серебряные — $80 тысяч (2,2 млн грн), за бронзовые — $55 тысяч (1,5 млн грн).

Букмекерская компания FAVBET спрогнозировала шансы украинских спортсменов на Олимпийских играх в Токио.

Стоит отметить, что еще весной министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт заявлял, что Украина рассчитывает примерно на 13-15 медалей. 

По мнению же аналитиков американского издания Gracenote, наши спортсмены выиграют в Токио гораздо больше — 21 награду: восемь золотых, пять серебряных и восемь бронзовых, и в итоге займут 15 место в общем медальном зачете. 

В свою очередь портал Olympic Medals Prediction присудил Украине только потенциальное 25 место и 15 наград: три золотых, четыре серебряных и восемь бронзовых медалей.

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