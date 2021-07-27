Украина завоевала третью бронзу на Олимпиаде в Токио

Украинская олимпийская сборная завоевала третью медаль на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК).
Как сообщает пресс-служба НОК, медаль завоевали в соревнованиях смешанных команд в стрельбе из пневматического пистолета (дистанция 10 метров) Елена Костевич и Олег Омельчук.
По информации НОК, украинские спортсмены в малом финале оказались сильнее сербов Зорана Аруновича и Дамира Микеца (16 очков против 12).
Напомним, 24 июля дзюдоистка Дарья Билодид принесла Украине первую награду на Олимпийских играх-2020 в Токио.
В схватке за 3 место в весовой категории до 48 кг Дарья Билодид взяла верх над Широй Ришони из Израиля.