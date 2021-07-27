Украина завоевала третью бронзу на Олимпиаде в Токио

Ранее стало известно, что за золотые медали на Олимпийских играх в Токио украинские спортсмены получат по $125 тысяч (3,3 млн грн), за серебряные — $80 тысяч (2,2 млн грн), за бронзовые — $55 тысяч (1,5 млн грн).

Букмекерская компания FAVBET спрогнозировала шансы украинских спортсменов на Олимпийских играх в Токио.

Стоит отметить, что еще весной министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт заявлял, что Украина рассчитывает примерно на 13-15 медалей.

По мнению же аналитиков американского издания Gracenote, наши спортсмены выиграют в Токио гораздо больше — 21 награду: восемь золотых, пять серебряных и восемь бронзовых, и в итоге займут 15 место в общем медальном зачете.

В свою очередь портал Olympic Medals Prediction присудил Украине только потенциальное 25 место и 15 наград: три золотых, четыре серебряных и восемь бронзовых медалей.