Общество 1 час назад

Первая медаль Украины на Олимпийских играх-2020: дзюдоистка Билодид завоевала "бронзу"

В схватке за 3 место в весовой категории до 48 кг Дарья Билодид взяла верх над Широй Ришони из Израиля

Дарья Билодид принесла Украине первую награду на ОИ-2020 Дарья Билодид принесла Украине первую награду на ОИ-2020
Дарья Билодид принесла Украине первую награду на ОИ-2020

Дзюдоистка Дарья Билодид принесла Украине первую награду на Олимпийских играх-2020 в Токио.

20-летняя украинская спортсменка завоевала бронзовую медаль в олимпийском турнире дзюдоисток, следует из трансляции на "UA:Перший".

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В частности, в схватке за 3 место в весовой категории до 48 кг Дарья Билодид взяла верх над Широй Ришони из Израиля.

Более того, эта медаль стала первой в истории независимой Украины олимпийской наградой в женском дзюдо.

При этом украинка сильно расплакалась после победы, ведь она считалась одной из главных претенденток на высшую награду турнира.

Однако в полуфинале Билодид проиграла в дополнительное время действующей чемпионке мира японке Фуни Тонако.

"Золото" же завоевала Дистрия Красники из Косово, победив в финале хозяйку нынешней Олимпиады Тонаки.

Среди мужчин-дзюдоистов украинец Артем Лесюк (до 60 кг) проиграл в утешительном поединке Торнике Чакадуа (Нидерланды) и потерял шанс побороться за "бронзу".

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Ранее стало известно, что за золотые медали на Олимпийских играх в Токио украинские спортсмены получат по $125 тысяч (3,3 млн грн), за серебряные — $80 тысяч (2,2 млн грн), за бронзовые — $55 тысяч (1,5 млн грн).

Букмекерская компания FAVBET спрогнозировала шансы украинских спортсменов на Олимпийских играх в Токио.

Стоит отметить, что еще весной министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт заявлял, что Украина рассчитывает примерно на 13-15 медалей. 

По мнению же аналитиков американского издания Gracenote, наши спортсмены выиграют в Токио гораздо больше — 21 награду: восемь золотых, пять серебряных и восемь бронзовых, и в итоге займут 15 место в общем медальном зачете. 

В свою очередь портал Olympic Medals Prediction присудил Украине только потенциальное 25 место и 15 наград: три золотых, четыре серебряных и восемь бронзовых медалей.

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