$125 тысяч за "золото": сколько украинские олимпийцы получат призовых за медали в Токио

За золотые медали на Олимпийских играх в Токио украинские спортсмены получат по $125 тысяч (3,3 млн грн), за серебряные — $80 тысяч (2,2 млн грн), за бронзовые — $55 тысяч (1,5 млн грн).

Об этом сообщает "Суспильне спорт" со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.

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В издании отмечают, что размер призовых в сравнении с предыдущей летней Олимпиадой-2016 в Рио-де-Жанейро остался прежним.

Такие же суммы украинские спортсмены получали за выигранные медали на зимних Играх в 2014 и 2018 годах.

На Олимпиаде-2020 планируют разыграть 339 комплектов медалей в 33 видах спорта. Больше всего их раздадут легкоатлетам — 48, пловцам — 37, по 15 — спортсменам дзюдо и пулевой стрельбы, по 14 — академической гребли и спортивной гимнастики.

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На Олимпиаду в Токио отправились 157 украинских спортсменов, что является самым низким показателем для Украины за всю ее историю выступлений на летних играх.

Ранее букмекерская компания FAVBET спрогнозировала шансы украинских спортсменов на Олимпийских играх в Токио.

Стоит отметить, что еще весной министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт заявлял, что Украина рассчитывает примерно на 13-15 медалей.

По мнению же аналитиков американского издания Gracenote, наши спортсмены выиграют в Токио гораздо больше — 21 награду: восемь золотых, пять серебряных и восемь бронзовых, и в итоге займут 15 место в общем медальном зачете.

В свою очередь портал Olympic Medals Prediction присудил Украине только потенциальное 25 место и 15 наград: три золотых, четыре серебряных и восемь бронзовых медалей.