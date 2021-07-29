Четвертая медаль Украины на Олимпиаде-2020: пловец Романчук завоевал "бронзу" (ФОТО)

Украинский пловец Михаил Романчук стал призером Олимпийских игр в Токио (Япония).

Спортсмен из Украины с результатом 7 минут 42,33 секунды выиграл бронзовую медаль в финале 800-метровки вольным стилем, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.

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При этом "золото" завоевал американец Роберт Финк (7.41,87), а "серебро" досталось итальянцу Грегорио Палтриньери (7.42,11).

Еще один украинец Сергей Фролов в этом заплыве показал в финале шестое время (7.45,11).

Примечательно, что Романчук выиграл первую украинскую медаль Олимпиады по плаванию за 17 лет. Последний раз украинцы завоевывали медали на Олимпийских играх в 2004 году: "бронза" Андрея Сердинова и "золото" с "серебром" Яны Клочковой.

"Это был очень сложный и необычный финал. Я очень надеялся улучшить свой олимпийский рекорд, который установил в полуфинале. Но радует, что его так и не превзошли. Буду готовиться к старту на 1500 метров", — прокомментировал свое выступление на соревнованиях Романчук.

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Он также объяснил, почему не удалось выиграть "золото".

"Будем с тренерами анализировать, что было так, а что нет. Сегодняшним заплывом показали, что это довольно эмоциональная дистанция. На этой дистанции может случиться что угодно так же, как и на 50, и 100 метрах", — отметил пловец.

"Первая медаль Украины за 17 лет позволила уменьшить ответственность или добавила злости? Скажем так, теперь я немного успокоился. Очень хотелось вернуться с Олимпиады с медалью, очень приятно, что это первая награда Украины с 2004 года. Я доволен этим результатом. Но всегда есть куда расти", — резюмировал Романчук.

Таким образом, теперь в активе сборной Украины на Олимпийских играх-2020 в Токио уже 4 медали, все они — бронзовые.

Накануне бронзовую медаль завоевали в соревнованиях смешанных команд в стрельбе из пневматического пистолета (дистанция 10 метров) украинцы Елена Костевич и Олег Омельчук.

Перед этим "бронзовым" призером стал украинский шпажист Игорь Рейзлин.

Напомним, 24 июля дзюдоистка Дарья Билодид принесла Украине первую награду на Олимпийских играх-2020 в Токио.