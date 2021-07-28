Олимпиада: теннисистка Свитолина вышла в полуфинал — исторический результат для Украины

Первая ракетка Украины Элина Свитолина пробилась в полуфинал на Олимпийских играх-2020 в Токио.

Это — историческое достижение для Украины.

В частности, четвертьфинале украинка победила представительницу Италии Камилу Джорджи в двух сетах — 6:4, 6:4.

Известно, что никогда ранее украинские теннисисты не доходили до полуфинальной стадии Олимпиад.

При этом лучшим результатом Украины до этого был четвертьфинал Свитолиной на Олимпиаде в Рио-2016.

Вскоре украинская теннисистка прокомментировала победу над Джорджи в четвертьфинале олимпийского турнира.

"Удивительные эмоции. Радуюсь, что смогла справиться сегодня, ведь вчера была очень сложная игра, и пришлось потратить много энергии в течение последних трех матчей. Благодарна нашей команде, которая упорно работала, чтобы помочь мне восстановиться и подойти к встрече в хорошей форме. Несмотря на некоторые свои ошибки, я все же достаточно уверенно играла сегодня. Это принесло результат", — отметила Свитолина.

Как отмечается, соперницей украинской спортсменки в полуфинале будет Маркета Вондроушова из Чехии (42-й номер в рейтинге WTA). В их личных встречах Свитолина впереди 3:1.

"Полуфинал против Вондроушовои? В принципе, я знаю стиль игры этой теннисистки. Буду готовиться, восстанавливаться. Нужно выходить на корт в хорошей физической форме", — подчеркнула первая ракетка Украины.

Полуфинальный матч на олимпийском теннисном турнире с участием Свитолиной начнется приблизительно в 5:00 29 июля 2021 года.

Ранее 24-летний украинский пловец Михаил Романчук победил в заплыве на 800 метров вольным стилем на проходящих в Токио Олимпийских играх. При этом украинец вышел в финал соревнований с результатом 7 минут и 41,28 секунды, что является олимпийским рекордом.

Напомним, что накануне бронзовую медаль завоевали в соревнованиях смешанных команд в стрельбе из пневматического пистолета (дистанция 10 метров) украинцы Елена Костевич и Олег Омельчук.

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