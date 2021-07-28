Общество 10 минут назад

Олимпиада: теннисистка Свитолина вышла в полуфинал — исторический результат для Украины

Никогда ранее украинские теннисисты не доходили до полуфинальной стадии Олимпиад

Элина Свитолина на Олимпийских играх в Токио. Фото: twitter.com/ITFTennis Элина Свитолина на Олимпийских играх в Токио. Фото: twitter.com/ITFTennis
Элина Свитолина на Олимпийских играх в Токио. Фото: twitter.com/ITFTennis

Первая ракетка Украины Элина Свитолина пробилась в полуфинал на Олимпийских играх-2020 в Токио.

Это — историческое достижение для Украины.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

В частности, четвертьфинале украинка победила представительницу Италии Камилу Джорджи в двух сетах — 6:4, 6:4.

Известно, что никогда ранее украинские теннисисты не доходили до полуфинальной стадии Олимпиад.

При этом лучшим результатом Украины до этого был четвертьфинал Свитолиной на Олимпиаде в Рио-2016.

Вскоре украинская теннисистка прокомментировала победу над Джорджи в четвертьфинале олимпийского турнира.

Читайте также:
Вторая награда Украины на Олимпиаде-2020: шпажист Рейзлин завоевал бронзовую медаль

"Удивительные эмоции. Радуюсь, что смогла справиться сегодня, ведь вчера была очень сложная игра, и пришлось потратить много энергии в течение последних трех матчей. Благодарна нашей команде, которая упорно работала, чтобы помочь мне восстановиться и подойти к встрече в хорошей форме. Несмотря на некоторые свои ошибки, я все же достаточно уверенно играла сегодня. Это принесло результат", — отметила Свитолина.

Как отмечается, соперницей украинской спортсменки в полуфинале будет Маркета Вондроушова из Чехии (42-й номер в рейтинге WTA). В их личных встречах Свитолина впереди 3:1.

"Полуфинал против Вондроушовои? В принципе, я знаю стиль игры этой теннисистки. Буду готовиться, восстанавливаться. Нужно выходить на корт в хорошей физической форме", — подчеркнула первая ракетка Украины.

Читайте также:
Первая медаль Украины на Олимпийских играх-2020: дзюдоистка Билодид завоевала "бронзу"

Полуфинальный матч на олимпийском теннисном турнире с участием Свитолиной начнется приблизительно в 5:00 29 июля 2021 года.

Ранее 24-летний украинский пловец Михаил Романчук победил в заплыве на 800 метров вольным стилем на проходящих в Токио Олимпийских играх. При этом украинец вышел в финал соревнований с результатом 7 минут и 41,28 секунды, что является олимпийским рекордом.

Напомним, что накануне бронзовую медаль завоевали в соревнованиях смешанных команд в стрельбе из пневматического пистолета (дистанция 10 метров) украинцы Елена Костевич и Олег Омельчук.

Чтобы знать еще больше — подписывайся на Delo.ua в Telegram

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Украинскую триатлонистку отстранили от Олимпиады из-за допинга
Украинскую триатлонистку отстранили от Олимпиады из-за допинга
Вторая награда Украины на Олимпиаде-2020: шпажист Рейзлин завоевал бронзовую медаль
Вторая награда Украины на Олимпиаде-2020: шпажист Рейзлин завоевал бронзовую медаль
Цены на олово в мире достигли рекордных показателей из-за опасений по новой волне COVID-19
Цены на олово в мире достигли рекордных показателей из-за опасений по новой волне COVID-19
Загрузка...
Новое видео
Як з українських ресторанів McDonald's звозять сміття під Київ

Новости дня

  1. Кабмин хочет сделать платными шесть дорог в Украине: проезд будет стоить до 5 грн за км

  2. Realme выпустит флагманский смартфон с беспроводной зарядкой

  3. Билеты до 2 тысяч грн: УЗ обновила поезд в Запорожье вагонами с розетками и видеокамерами

  4. "Иногда лучше жевать, чем говорить" — Ткаченко ответил Саакашвили на обвинения в коррупции

  5. "Газпром" отказался увеличить транзит газа в Европу через Украину в августе

Ивент
"Сервіс в Україні потрібно змінювати": про що розповіли спікери GET Business Festival 2021
"Сервіс в Україні потрібно змінювати": про що розповіли спікери GET Business Festival 2021
Понад 70 провідних бізнес-практиків ділилися досвідом на чотирьох сценах за тематичними потоками: маркетинг, піар, фінанси та HR. Місцем проведення фестивалю став Pochayna Event Hall
Загрузка...