Общество 1 час назад

Олимпиада-2020: борец Алла Черкасова завоевала седьмую "бронзу" для сборной Украины

В матче за третье место Черкасова не дала шансов представительнице Японии Саре Досьо

Алла Черкасова. Фото: Министерство молодежи и спорта Украины Алла Черкасова. Фото: Министерство молодежи и спорта Украины
Алла Черкасова. Фото: Министерство молодежи и спорта Украины

Украинка Алла Черкасова в олимпийском турнире по вольной борьбе в категории до 68 кг завоевала седьмую бронзовую медаль для национальной сборной.

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

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В матче за третье место Черкасова встретилась с представительницей страны-хозяйки соревнований Сарой Досьо.

Украинская спортсменка была сильнее и досрочно завершила схватку в свою пользу со счетом 2: 0, положив свою соперницу на лопатки.

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По информации Министерства молодежи и спорта Украины, в четвертьфинале спортсменка из Львова победила представительницу Германии Анну Шелль (6: 0), а в 1/8 финала не дала шансов польке Анешци Вещек (11: 0).

Напомним, сегодня, 3 августа, украинский борец по греко-римской борьбе Жан Беленюк вышел в финал олимпийского турнира по греко-римской борьбе в весовой категории до 87 кг. 

Беленюк в полуфинале уверенно одолел Ивана Гуклека из Хорватии — 7:1.

В четвертьфинале в категории до 87 кг двукратный чемпион мира победил алжирца Башира Сид Азара.

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