"Слуга народа" Жан Беленюк вышел в полуфинал Олимпиады по греко-римской борьбе

Украинский борец и народный депутат от фракции "Слуга народа" Жан Беленюк вышел в полуфинал олимпийского турнира по греко-римской борьбе в весовой категории до 87 килограммов.

В 1/8 финала Беленюк уверенно победил действующего чемпиона Европы серба Зураба Датунашвили — 3:1.

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В четвертьфинале в категории до 87 кг двукратный чемпион мира победил алжирца Башира Сид Азара.

В ½ финала Жан Беленюк, который на Олимпиаде в Рио завоевал серебро, встретится с 24-летним хорватом Иваном Гуклеком.

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Кроме Беленюка в полуфинал пробились также еще два украинских борца. Так, Парвиз Насибов одолел в четвертьфинале представителя ОКР Артема Суркова. В полуфинале Насибов будет бороться с представителем Египта Мохаммедом Эль-Саедом.

А украинская спортсменка Ирина Коляденко одержала победу над представительницей Китая Цзя Лун в категории до 62 кг.

Как сообщалось ранее, украинский боксер Александр Хижняк (весовая категория 69-75 кг) пробился в полуфинал Олимпийских игр-2020.

Напомним, 1 августа 2021 года первое "серебро" Украине принес пловец Михаил Романчук. Он стал вторым на дистанции в 1500 метров вольным стилем.

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