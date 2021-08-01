Олимпиада-2020: украинский боксер Хижняк пробился в полуфинал, гарантировав себе медаль

Украинский боксер Александр Хижняк (весовая категория 69-75 кг) пробился в полуфинал Олимпийских игр-2020 в Токио (Япония).

Таким образом, он гарантировал себе, как минимум, бронзовую медаль, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

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Указано, что в четвертьфинале украинец победил доминиканца Юри Седено-Мартинеса.

Согласно решениям судей, Хижняк минимально взял первый раунд, единогласно был лучше во втором, а в третьем ему преимущество отдали четверо из пяти судей. Общий итог судейских карточек — 4:1 в пользу украинского спортсмена.

Известно, что в полуфинале боксер из Украины встретится с представителем Филиппин Эумиром Марсиалем. Бой состоится 5 августа 2021 года.

Как отмечается, Хижняк гарантировал себе, как минимум, бронзовую медаль Олимпиады. В случае победы в полуфинале он сможет побороться за "золото".

Отметим, украинский боксер является первым номером мирового рейтинга в своей весовой категории.

Ранее в воскресенье, 1 августа 2021 года, Украине первое "серебро" принес пловец Михаил Романчук. Он стал вторым на дистанции в 1500 метров вольным стилем.

Также сегодня за еще одну медаль Олимпийских игр поборется украинская тяжелоатлетка Ирина Деха в весовой категории до 76 кг.

На данный момент в активе сборной Украины 6 медалей токийской Олимпиады — 1 серебряная и 5 бронзовых.

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