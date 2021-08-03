Общество 20 минут назад

Жан Беленюк проходит в финал Токио-2020

Украинский спортсмен в полуфинале уверенно одолел Ивана Гуклека из Хорватии

Жан Беленюк. Фото: Министерство молодежи и спорта Украины Жан Беленюк. Фото: Министерство молодежи и спорта Украины
Жан Беленюк. Фото: Министерство молодежи и спорта Украины

Украинский борец по греко-римской борьбе Жан Беленюк вышел в финал олимпийского турнира по греко-римской борьбе в весовой категории до 87 кг. Об этом сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта Украины.

Как говорится в сообщении, Беленюк в полуфинале уверенно одолел Ивана Гуклека из Хорватии — 7:1.

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Ранее сообщалось, что борец и народный депутат от фракции "Слуга народа" Жан Беленюк вышел в полуфинал олимпийского турнира по греко-римской борьбе в весовой категории до 87 килограммов.

В четвертьфинале в категории до 87 кг двукратный чемпион мира победил алжирца Башира Сид Азара.

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Перед этим Беленюк уверенно победил действующего чемпиона Европы серба Зураба Датунашвили — 3:1.

Кроме Беленюка в полуфинал пробились также еще два украинских борца. Так, Парвиз Насибов одолел в четвертьфинале представителя ОКР Артема Суркова. В полуфинале Насибов будет бороться с представителем Египта Мохаммедом Эль-Саедом.

А украинская спортсменка Ирина Коляденко одержала победу над представительницей Китая Цзя Лун в категории до 62 кг.

Напомним, 1 августа 2021 года первое "серебро" Украине принес пловец Михаил Романчук. Он стал вторым на дистанции в 1500 метров вольным стилем.

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