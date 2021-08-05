Олимпиада в Токио: каноистка Людмила Лузан принесла Украине еще одну бронзовую медаль

На Олимпийский играх в Токио украинка Людмила Лузан заняла третье место в соревнованиях по гребле на каноэ-одиночке на 200 метров, показав результат в 47.034 секунд.

Ранее спортсменка уверенно прошла в полуфинал Олимпиады, показав лучший результат среди соперниц — 47.339 секунд. Однако, в финале соревнований Лузан уступила американке Невин Харрисон (45.932) и канадке Лоренс Винсент-Ляпонт (46.786), сообщает Министерство молодежи и спорта.

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Людмила Лузан завоевала "бронзу" на Олимпиаде в Токио. Фото: пресс-служба Минмолодежи и спорта

Завтра, 6 августа, Людмила Лузан выступит на соревнованиях по гребле на каноэ-двойке на 500 метров.

Кроме того, в полуфинале Олимпиады украинский боксер Александр Хижняк победил филиппинца Иумера Марсиала и гарантировал себе как минимум "серебро" в финале соревнований. За "золото" спортсмен будет бороться 7 августа.

Напомним, что, по состоянию на утро 5 августа, в активе олимпийской сборной Украины 12 медалей: одно "золото", два "серебра" и девять "бронз". Золотую медаль Украине принес борец греко-римского стиля и по совместительству депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Жан Беленюк, выступающий в весовой категории до 87 кг. В финальной схватке с венгром Виктором Лоринцем украинский борец одержал победу со счетом 5:1. Для самого Беленюка это уже вторая олимпийская награда: на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году он завоевал серебряную медаль.