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В мире 10 минут назад

Олимпиада в Токио: каноистка Людмила Лузан принесла Украине еще одну бронзовую медаль

Всего в активе олимпийской сборной Украины 12 медалей: одно "золото", два "серебра" и девять "бронз"

Людмила Лузан во время соревнования. Фото: пресс-служба Минмолодежи и спорта Людмила Лузан во время соревнования. Фото: пресс-служба Минмолодежи и спорта
Людмила Лузан во время соревнования. Фото: пресс-служба Минмолодежи и спорта

На Олимпийский играх в Токио украинка Людмила Лузан заняла третье место в соревнованиях по гребле на каноэ-одиночке на 200 метров, показав результат в 47.034 секунд.

Ранее спортсменка уверенно прошла в полуфинал Олимпиады, показав лучший результат среди соперниц — 47.339 секунд. Однако, в финале соревнований Лузан уступила американке Невин Харрисон (45.932) и канадке Лоренс Винсент-Ляпонт (46.786), сообщает Министерство молодежи и спорта.  

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Людмила Лузан на Олимпийских играх в Токио

Людмила Лузан завоевала "бронзу" на Олимпиаде в Токио. Фото: пресс-служба Минмолодежи и спорта

Завтра, 6 августа, Людмила Лузан выступит на соревнованиях по гребле на каноэ-двойке на 500 метров. 

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Кроме того, в полуфинале Олимпиады украинский боксер Александр Хижняк победил филиппинца Иумера Марсиала и гарантировал себе как минимум "серебро" в финале соревнований. За "золото" спортсмен будет бороться 7 августа. 

Напомним, что, по состоянию на утро 5 августа, в активе олимпийской сборной Украины 12 медалей: одно "золото", два "серебра" и девять "бронз".

Золотую медаль Украине принес борец греко-римского стиля и по совместительству депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Жан Беленюк, выступающий в весовой категории до 87 кг. В финальной схватке с венгром Виктором Лоринцем украинский борец одержал победу со счетом 5:1. Для самого Беленюка это уже вторая олимпийская награда: на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году он завоевал серебряную медаль.

В свою очередь в греко-римской борьбе в весовой категории до 67 кг серебряная награда досталась еще одному украинскому спортсмену — 22-летнему Парвизу Насибову. В финальной схватке за "золото" Насибов проиграл борцу из Ирана Мохаммадали Гераи со счетом 1:9. Это уже второе "серебро" в копилке украинской сборной на нынешней Олимпиаде.

Кроме того, на Олимпийских играх в Токио взяли "бронзу" украинки Марта Федина и Анастасия Савчук в соревнованиях по артистическому плаванию. Это первая для Украины награда в этом виде спорта.

Спортсменки показали результат 189,4620 балла. Наилучшую же сумму баллов набрали российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина (195,9079), а второй результат показали китаянки Хуан Сюэчень и Сунь Вэньянь (192,4499).

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ПО МАТЕРИАЛАМ: "Дело"

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